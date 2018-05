NDS plánuje do konca roka vyhlásiť ešte štyri súťaže na výstavbu ciest

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Bratislava 29. mája (TASR) – Do konca tohto roka plánuje Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vyhlásiť ešte štyri súťaže na výstavbu úsekov diaľnic a rýchlostných ciest. V druhom štvrťroku tohto roka by sa mala spustiť súťaž na úsek rýchlostnej cesty R2 Kriváň – Mýtna.avizoval investičný riaditeľ NDS Ladislav Dudáš na Stretnutí lídrov slovenského stavebníctva 2018 v Bratislave. Plánované súťaže majú podľa jeho slov predpokladané stavebné náklady vo výške 920 miliónov eur.Dudáš však zároveň pripomenul, že aktuálne už prebiehajú tri súťaže na výstavbu úsekov ciest. Ide o tender na rýchlostnú cestu R3 Tvrdošín – Nižná, tiež súťaž na prvú etapu severného obchvatu Prešova na rýchlostnej ceste R4 a súťaží sa aj úsek R2 Mýtna – Lovinobaňa. Prebiehajúce tendre majú predpokladané náklady približne 400 miliónov eur.vyčíslil Dudáš. Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) doplnil, že rezort robí všetko pre to, aby boli súťaže vypísané.konštatoval minister. Chcel by však, aby sa diaľničné projekty priebežne pripravovali, a teda, aby minister čo príde po ňom lena vytiahol z neho pripravené projekty.NDS tak podľa Dudáša od začiatku roka vyhlásila desať súťaží na dokumentácie k jednotlivým úsekom diaľnic a rýchlostných ciest a do konca tohto roka plánuje vyhlásiť ešte 15 ďalších. Podľa diaľničiarov sú tieto úseky rovnomerne rozmiestnené po Slovensku a vychádza sa pri nich z programového vyhlásenia vlády.Čo sa týka financovania diaľničných projektov, ako jednu z možností vníma minister Érsek aj PPP projekty, teda projekty verejno-súkromného partnerstva. Diskutuje sa však podľa neho aj o možnom presune eurofondov z iných rezortov, ktoré financie nedokážu vyčerpať, na dopravné projekty.opísal minister. Rezort má podľa neho kapacitu v Slovenskej správe ciest, v železničných podnikoch alebo v NDS, aby tieto peniaze vyčerpal. Takúto možnosť je však potrebné prerokovať s Európskou komisiou.