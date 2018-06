NDS: S razením tunela Prešov by sa malo začať v júli

Logo Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS). Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 26. júna (TASR) – S razením 2,2 kilometra dlhého tunela Prešov začne v júli. Skonštatoval to počas utorkového kontrolného dňa na stavbe D1 Prešov, západ – Prešov za účasti ministra dopravy a výstavby SR Árpáda Érseka (Most-Híd) generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Ján Ďurišin. Zhodli sa tiež, že práce na prešovskom obchvate postupujú podľa plánu.uviedol Érsek.Na diaľnici momentálne pracujú na násypoch, mostných pilieroch, prístupových cestách a dokončuje sa archeologický prieskum.povedal Ďurišin s tým, že termín dokončenia stavby, jún 2021, podľa jeho slov stále platí.povedal Ďurišin.Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Eurovia SK, a.s., Róberta Šinályho idú do terénu, ktorý má urobené prieskumné vrty, ale realita môže byť iná.skonštatoval.Takmer osemkilometrový úsek diaľnice D1 je súčasťou dopravného koridoru na trase Bratislava – Žilina – Košice – Užhorod (Ukrajina). Je zaradený do medzinárodnej cestnej siete pod označením E50. Na túto medzinárodnú cestu je napojená medzinárodná cesta E371, ktorá smeruje z Prešova cez Svidník na hraničný priechod Vyšný Komárnik – Barwinek do Poľska. Cena výstavby 7,8-kilometrového úseku D1 je 350 miliónov eur a prispievajú na ňu fondy EÚ. Súčasťou spomínaného úseku bude 18 mostov a jeden tunel.