NDS: Tunel Branisko bude v pondelok a v utorok úplne uzavretý

Tunel Branisko, archívne foto

Bratislava 6. augusta (TASR) – Počas prvých dvoch dní nasledujúceho pracovného týždňa bude doprava z diaľničného tunela Branisko vylúčená a tunel bude úplne uzavretý. Informovala o tom hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Michaela Michalová.Uzávera tunela sa začne v pondelok (7.8.) o 08.00 h a potrvá do utorka (8.8.) do 23.00 h. Dôvodom je havarijný stav cemento-betónového krytu vozovky v mieste prechodovej dosky pred východným portálom tunela.Pre havarijný stav je počas tohto víkendu doprava v tuneli obmedzená, sú z nej vylúčené vozidlá nad 3,5 tony a rýchlosť je znížená na 40 km/h. Obchádzková trasa vedie po ceste I/18.Tunel bol pre vozidlá nad 3,5 tony v obidvoch smeroch uzavretý už v piatok (4.8.). Pre autá do 3,5 tony bola v tuneli obmedzená rýchlosť na 40 km/h v dôsledku poškodenia vozovky z tepla.