NDS: Tvrdenia o náraste ľudí v okolí Bratislavy sú zrejme nereálne

Na snímke odpočívadlo Triblavina, na diaľnici D1 Bratislava - Trnava v smere z Bratislavy. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. februára (TASR) - Do kapacitných posúdení vypracovaných v súvislosti s križovatkou Triblavina boli podľa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) zahrnuté všetky investičné zámery, z ktorých boli v danom čase dostupné dopravno-inžinierske údaje.Diaľničiari tak reagovali na vyjadrenia zo strany aktivistov z Občianskeho združenia (OZ) Triblavina a predstaviteľov hnutia OĽaNO-NOVA o tom, že v obciach na výstupe z Bratislavy začne bývať ďalších 100.000 ľudí. Pritom v štúdii, na základe ktorej sa rozhodlo o zmenách v križovatke aj v rozšírení diaľnice D1 do Trnavy, sa podľa aktivistov hovorí len o 14.500 ľuďoch.NDS však považuje takýto odhad rozvoja tohto územia za pravdepodobne nereálny a nadhodnotený.uviedol pre TASR vedúci odboru marketingu a služieb verejnosti NDS Martin Guzi.Pôvodne sa totiž počítalo s tým, že sa diaľnica D1 rozšíri na plnohodnotný šesťpruh spolu s odstavnými pruhmi. Zároveň mali po oboch stranách cesty pribudnúť kolektory, čiže zberné cesty, cez ktoré sa mali obyvatelia priľahlých obcí napájať na diaľnicu.Ministerstvo dopravy však rozhodlo o zmene, na základe ktorej sa má diaľnica D1 rozšíriť na osemprúdovú cestu, čiže kolektory majú byť akoby súčasťou samotnej diaľnice. Aktivisti však pri tomto riešení oponujú, že sa zníži počet možných pripojení na diaľnicu a namiesto viacerých križovatiek sa postaví len jedna - Triblavina.S takýmito tvrdeniami však ministerstvo dopravy a ani NDS nesúhlasia.uviedli z odboru komunikácie ministerstva dopravy.Zástupcovia OZ Triblavina a opozícia teda podľa rezortu účelovo klamú, keď tvrdia, že dopravu pre ľudí v regióne má zlepšiť iba jedna križovatka.Diaľničiari zároveň argumentujú aj tým, že tri diaľničné pruhy na D1 na vstupe a výstupe z Bratislavy už dnes často nestačia.dodal Guzi. Riešenie, ktoré presadzujú aktivisti, teda zachovanie diaľnice s tromi pruhmi, by preto podľa neho zhoršilo a do budúcna paralyzovalo dopravu na výjazde z hlavného mesta.opísal. Takým riešením je podľa neho plnohodnotné rozšírenie D1 v úseku Bratislava – Blatné na štyri pruhy s odstavným pruhom a ďalej po Trnavu s plnohodnotným trojpruhom s odstavným pruhom.Zároveň podľa NDS dopravní experti namiesto kolektorov odporúčajú okrem rozšírenia diaľnice zvýšiť kapacitu aj existujúcich ciest, či už starú seneckú cestu prvej triedy I/61 alebo ďalšie.vysvetlil Guzi.Podľa diaľničiarov tiež nie je pravdou tvrdenie aktivistov, že križovatka Triblavina má slúžiť iba jednému developerovi.vymenoval Guzi.Súčasne sa v reakcii aj spoločnosť Starland Holding dôrazne ohradila voči tvrdeniam aktivistov z OZ Triblavina a niektorých poslancov Národnej rady (SR).uviedla spoločnosť.Výskumný ústav dopravný (VÚD) upozorňuje, že ministerstvo dopravy nerozhodlo o rozšírení diaľnice na osempruh bez kolektorov na základe ich štúdie, ako to tvrdia aktivisti, ale na základe dopravno-inžinierskych podkladov vypracovaných konzorciom firiem, ktoré bolo zhotoviteľom projektovej dokumentácie pre rozšírenie diaľnice D1 v úseku Bratislava - Senec.vysvetlil šéf VÚD Ľubomír Palčák.doplnil Palčák.