NDS vyčerpala polovicu nepredvídateľných nákladov na obchvate Bánoviec

Na archívnej snímke prvé autá prechádzajú po novootvorenom obchvate Bánoviec nad Bebravou v úseku rýchlostnej cesty R2 Ruskovce-Pravotice v Bánovciach nad Bebravou, 6. októbra 2016.

Ruskovce 8. októbra (TASR) - Na úseku rýchlostnej cesty R2 Ruskovce - Pravotice (okres Bánovce nad Bebravou) aj po jeho otvorení realizoval dodávateľ ďalšie stavebné práce. Ich financovanie zabezpečila Národná diaľničná spoločnosť (NDS) z takzvaných nepredvídateľných nákladov. Z nich už doposiaľ prostredníctvom podpisu pokynov na zmenu vyčerpala takmer polovicu z možnej sumy. Vyplýva to z dokumentov, ktoré diaľničiari zverejnili v Centrálnom registri zmlúv.Akceptovaná zmluvná hodnota stavby obchvatu Bánoviec nad Bebravou, ktorého dodávateľom boli Inžinierske stavby, a.s., so sídlom v Košiciach, je 88.181.209,82 eura bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Nepredvídateľné náklady predstavujú 10 % zmluvnej ceny, teda 8.016.473,62 eura. V poradí štvrtý, piaty a šiesty pokyn boli v objeme asi 2,5 milióna eur, NDS ich zverejnila začiatkom septembra. Po ich schválení tak čerpali diaľničiari z nepredvídateľných nákladov doposiaľ približne 3,72 milióna eur, čo predstavuje 46,56 % z celkovej sumy.povedala pre TASR hovorkyňa NDS Michaela Michalová.Pokyny 4,5 a 6 sa podľa nej týkajú zabezpečenia stability svahových porúch, NDS ich už odsúhlasila.ozrejmila.zdôvodnila potrebu prác na stavbe Michalová.Obchvat Bánoviec nad Bebravou sprístupnili diaľničiari motoristom začiatkom októbra minulého roka. Úsek rýchlostnej cesty R2 od Ruskoviec po Pravotice s dĺžkou do desať kilometrov vybudovali Inžinierske stavby v polovičnom profile. Projekt spolufinancovala NDS z eurofondov a štátneho rozpočtu.