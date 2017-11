NDS zaslala návrh dodatku zhotoviteľovi úseku D1 Hubová – Ivachnová

Na archívnej snímke východný portál tunela Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Ružomberok 3. novembra (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) zaslala zhotoviteľovi úseku D1 Hubová – Ivachnová nový návrh dodatku k zmluve, ktorý predpokladá ukončenie stavebných prác v decembri 2021 a obnovenie prác na pozastavených častiach diaľnice po právoplatnosti záverečnej správy EIA. TASR o tom informovala hovorkyňa NDS Michaela Michalová.ozrejmila Michalová, ktorá zároveň dodáva, že súčasne prebiehala komunikácia medzi generálnym riaditeľom NDS Jánom Ďurišinom, ministrom dopravy a výstavby Slovenskej republiky Arpádom Érsekom a zástupcami JASPERS, konzultačného orgánu Európskej komisie (EK).Hovorkyňa NDS uviedla, že zhotoviteľ, spoločnosť OHL ŽS, v priebehu rokovaní opakovane predkladala NDS návrhy dodatkov, ktoré boli v rozpore so Zákonom o verejnom obstarávaní a neprimerane a neopodstatnene navyšovali zmluvnú cenu za vyhotovenie projektu. Preto NDS vypracovala nový návrh dodatku, ktorý korektne a v súlade so zákonom rieši dokončenie výstavby celého úseku D1 Hubová – Ivachnová.Dostavanie úseku diaľnice D1 Hubová - Ivachnová má odľahčiť mestu Ružomberok od väčšiny tranzitnej dopravy. Po ceste prvej triedy prechádza denne niekoľko desiatok tisíc vozidiel, čo zapríčiňuje časté dopravné zápchy najmä na úseku z Ružomberka po začiatok diaľnice D1 v obci Ivachnová. Motoristom by tak mal nový úsek diaľnice ušetriť až 16 minút v porovnaní s jazdou po ceste prvej triedy.