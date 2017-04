NDS zaviedla v tuneloch transportné zariadenia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Beharovce 27. apríla (TASR) – Bezpečnosť v tuneloch na Slovensku by mali zvýšiť transportné zariadenia, ktoré do nich pribudli. Ako uviedla hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Michaela Michalová, transportné zariadenia sa nachádzajú v každom priečnom prepojení s únikovou štôlňou v oboch jednorúrových tuneloch za dverami núdzového východu.Transportným prostriedkom je vozík, ktorý sa pohybuje po povrchu na kolesách.vysvetlila hovorkyňa NDS. Vozíky sú určené pre všetkých účastníkov v tuneli v prípade mimoriadnej udalosti.NDS zároveň vo všetkých tuneloch unifikovala dvere SOS na oranžovú farbu a dvere únikových východov na zelenú so zelenými LED svetlami po obvode.dodala hovorkyňa NDS.Súčasťou bezpečnosti v tuneloch je aj pravidelné cvičenie zložiek NDS a integrovaného záchranného systému (IZS). Ostatné cvičenie, pri ktorom sa odohrávala dopravná nehoda spojená s požiarom, sa uskutočnila v stredu (26. 4.) v tuneli Branisko, ktorý je súčasťou diaľnice D1 medzi Beharovcami (okres Levoča) a Fričovcami (okres Prešov).uzavrela Michalová.