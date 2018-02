Neapol aj vďaka gólu Hamšíka zdolal Benevento, Juventus stráca bod

Slovenský špílmacher Marek Hamšík. Foto: Facebook - Marek Hamšík Foto: Facebook - Marek Hamšík

Sumáre:



Benevento Calcio - SSC Neapol 0:2 (0:1)

Góly: 20. Mertens, 47. HAMŠÍK

/M. HAMŠÍK (Neapol) do 70. minúty + gól/



FC Hellas Verona – AS Rím 0:1 (0:1)

Gól: 1. Ünder, ČK: 51. Pellegrini (AS)



Atalanta Bergamasca Calcio – AC Chievo Verona 1:0 (0:0)

Gól: 72. Mancini



FC Bologna 1909 – ACF Fiorentina 1:2 (1:1)

Góly: 44. Pulgar – 43. Veretout, 71. Chiesa



Udinese Calcio – AC Miláno 1:1 (0:1)

Góly: 76. Donnarumma (vl.) – 9. Suso, ČK: 68. Calabria (AC)



FC Juventus Turín – US Sassuolo Calcio 7:0 (4:0)

Góly: 63., 74. a 83. Higuain, 24. a 27. Khedira, 9. Sandro, 38. Pjanič



Cagliari Calcio – S.P.A.L. 2013 2:0 (1:0)

Góly: 33. Cigarini, 78. Sau

Rím 5. februára (TASR) – V nedeľnom zápase 23. kola talianskej futbalovej Serie A zvíťazil SSC Neapol na pôde posledného tímu súťaže Beneventa 2:0 aj vďaka presnému zásahu slovenského kapitána Mareka Hamšíka. Neapol naďalej vedie ligu o bod pred Juventusom Turín. Hamšík sa presadil v 47. minúte po prihrávke Callejona.Favorizovaný Juventus Turín nadelil Sassuolu sedem gólov a neinkasoval ani jediný. Hetrikom sa v druhom dejstve zaskvel argentínsky útočník Gonzalo Higuain.Milánske AC si podelilo po remíze 1:1 body s Udinese. Centrovanú loptu si zrazil do vlastnej bránky gólman hostí Gianluigi Donnarumma.