Neapol len remizoval s predposledným Palermom: Toto si myslí Hamšík

Neapol 30. januára (TASR) - Futbalisti SSC Neapol ukončili trojzápasovú víťaznú sériu v Serie A, keď v nedeľu doma prekvapujúco iba remizovali s predposledným Palermom 1:1. Ich strata na vedúci Juventus Turín narástla na šesť bodov.Domáci, v drese ktorých od začiatku nastúpil aj kapitán Marek Hamšík, mali veľkú prevahu, ale nevedeli ju pretaviť do gólov. Navyše, od 6. minúty prehrávali po zásahu macedónskeho reprezentanta Iliju Nestorovského. Vyrovnať sa im podarilo až po hodine hry, keď zaváhanie brankára Josipa Pošaveca využil Dries Mertens. Ďalšie góly však Neapolčania už nepridali a museli sa zmieriť len so ziskom bodu.uviedol Hamšík, ktorý odohral celý zápas. Podľa slovenského reprezentanta malo jeho mužstvo dostatok príležitostí na dokonalý obrat.dodal Hamšík pre svoj oficiálny web.Okrem Neapola zaváhalo aj rímske AS, ktoré prehralo v Janove so Sampdoriou 2:3. Tabuľkových susedov delia od seba už len dva body.