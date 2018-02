Neapol opäť víťazne aj vďaka gólu Hamšíka: Juventus sme neriešili

Slovenský hráč Neapolu Marek Hamšík (prekrytý) oslavuje so spoluhráčmi gól. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 5. februára (TASR) - Futbalisti SSC Neapol zostávajú aj po víkendovom 23. kole talianskej Serie A na čele tabuľky s náskokom jedného bodu pred druhým Juventusom Turín. Pozíciu lídra potvrdili na ihrisku Beneventa, kde aj vďaka gólu kapitána Mareka Hamšíka vyhrali 2:0.povedal Hamšík pre svoju oficiálnu webstránku. Slovenský stredopoliar strelil druhý gól Neapola, keď sa presadil po skvelej prihrávke Joseho Callejona. Bol to už jeho 118. súťažný zásah v drese SSC.poznamenal Hamšík, ktorý hral do 70. minúty.Neapolčania do nedeľňajšieho večerného zápasu nastúpili po tom, čo popoludní Juventus nasúkal Sassuolu až sedem gólov.dodal Hamšík.