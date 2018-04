Neapol otočil duel s Udinese, Hamšík: Ukázali sme charakter

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Neapol 19. apríla (TASR) - Futbalistom SSC Neapol sa v stredajšom 33. kole talianskej Serie A podarilo znížiť stratu na lídra Juventus Turín. Vo víťaznom dueli s Udinese Calcio, v ktorom "Partenopei" otočili v druhom polčase skóre z 1:2 na 4:2, ukázalo podľa kapitána Mareka Hamšíka mužstvo charakter.SSC v domácom zápase dvakrát prehrával, ale od 64.-75. minúty predviedol trojgólovú smršť, ktorou strhol víťazstvo na svoju stranu. Keďže Juventus zakopol na ihrisku Crotone (1:1), zaostávajú Neapolčania za úradujúcim majstrom už iba o štyri body.povedal pre svoj oficiálny web Hamšík, ktorý hral do 57. minúty.Neapol si výhrou zabezpečil minimálne druhú priečku v tabuľke. Juventus tak nebude môcť cez víkend ešte rozhodnúť o zisku majstrovského titulu, svojho siedmeho v sérii. V nedeľu privíta doma práve Neapol a ten by sa v prípade víťazstva priblížil rivalovi na rozdiel jedného bodu. Po "zápase jari" zostanú do konca súťaže už iba štyri kolá.uviedol slovenský stredopoliar.Nedeľňajší megašláger môže veľa napovedať do boja o titul.vyhlásil Lorenzo Insigne, autor prvého gólu SSC v stredajšom zápase. "Proti Udinese sme ukázali, že máme srdce a odhodlanie a to musíme ukázať na ihrisku aj v nedeľu," citovala útočníka Neapola agentúra AP.Juventus si remízou v Crotone skomplikoval situáciu.povedal tréner "starej dámy" Massimiliano Allegri.