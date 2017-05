Neapol prevalcoval FC Turín, Hamšík: Boli sme skvelí

Ilustračná snímka.. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Neapol 15. mája (TASR) - Futbalisti SSC Neapol excelovali v 36. kole talianskej Serie A, v ktorom vyhrali v Turíne na pôde tamojšieho FC vysoko 5:0. Kapitán hostí Marek Hamšík odohral za SSC 450. súťažný duel a neskrýval po ňom nadšenie z výkonu "modrých".Hamšík nastúpil v základnej zostave a na ihrisku bol do 66. minúty. V nej viedli hostia 2:0, v predposlednej desaťminútovke ale domácich dorazili ešte troma gólmi. V súboji dva góly strelil Jose Callejon, ďalšie pridali Lorenzo Insigne, Dries Mertens a Piotr Zieliňski. Neapol ťahá sériu 10 duelov bez prehry.citoval Hamšíka jeho oficiálny klubový web.Neapol je v tabuľke Serie A dve kolá pred koncom na 3. mieste. Má už istotu účasti v kvalifikácii LM 2017/18, keďže štvrté Lazio má na neho stratu 10 bodov a už si určite zahrá v skupine Európskej ligy UEFA. Neapol ale stále bojuje o priamu miestenku do LM, resp. 2. miesto v tabuľke. Na ňom je aktuálne AS Rím o jediný bodík pred SSC. "Vlci" v šlágri kola vyhrali doma nad obhajcom Juventusom Turín 3:1 a odložili jeho majstrovské oslavy. "Starej dáme" na zisk rekordného šiesteho titulu v rade stačí získať z dvoch záverečných súbojov jednu výhru.