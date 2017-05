Neapol s Hamšíkom zdolal Fiorentinu a živí šancu na druhé miesto

Kapitán SSC Neapol Slovák Marek Hamšík a spoluhráči. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

sumáre:



SSC Neapol -. Chievo Verona 4:1 (2:0)

Góly: 8. Koulibaly, 36. Insigne, 57. a 65. Mertens - 60. Iličič /HAMŠÍK hral v drese Neapola do 65. minúty/



Chievo Verona - AS Rím 3:5 (2:2)

Góly: 15. Castro, 37. a 86. Inglese - 28. a 58. el Shaarawy, 43. a 77. Salah, 83. Džeko

Verona 21. mája (TASR) - Futbalisti AS Rím zvíťazili v predposlednom 37. kole talianskej Serie A na pôde Chieva Verona 5:3 a udržali si šancu na titul. Rimania znížili stratu na vedúci Juventus Turín na jediný bod.však môže definitívne rozhodnúť o obhajobe ligového primátu nedeľňajším triumfom nad Crotone.Vo večernom súboji zvíťazil SSC Neapol v základnej jedenástke so slovenským reprezentantom Marekom Hamšíkom nad Fiorentinou 4:1.sú pred posledným kolom tretí o bod za AS Rím a stále majú šancu na priamu miestenku do Ligy majstrov.