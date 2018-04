Neapol stiahol Juventus na jediný bod, Hamšík: Snívame náš sen

Na archívnej snímke Marek Hamšík. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Turín 23. apríla (TASR) - Súboj o majstrovský titul v talianskej futbalovej Serii A medzi obhajcom Juventusom Turín a SSC Neapol dostal nový náboj.v základe s kapitánom Marekom Hamšíkom vyhrali v nedeľu v ostrosledovanom súboji 34. kola na pôde1:0 a skresali náskok rivala na čele tabuľky na jediný bodík. Rozhodol o tom gól Kalidoua Koulibalyho v 90. minúte. Juventus nazbieral 85 bodov, Neapol 84, do konca ligového ročníka zostávajú štyri zápasy.Po šlágri sezóny neskrával nadšenie slovenský špílmacher Marek Hamšík, ktorý hral do 67. minúty.citoval ho jeho oficiálny web. Neapol stále živí sen, že od čias Diega Armanda Maradonu opäť získa vytúženéArgentínsky fenomén ho vyhral pod Vezuvom v sezónach 1986/1987, resp. 1989/1990. To sú zatiaľ jediné tituly SSC v lige.dodal 30-ročný Hamšík.V sobotu asi 2000 fanúšikov klubu eskortovalo tímový autobus Neapolčanov na letisko a vyprevadilo ich miláčikov pod Alpy. Po víťaznom zápase ulice mesta zaplavili fanúšikovia, nechýbali ohňostroje a to je ešte titul poriadne ďaleko. Desaťtisíc z nich prišlo v skorých ranných hodinách čakať lietadlo s hráčmi na letisko pri návrate z Turína.povedal Hamšík.Neapol bol v Turíne lepší. Mal viac z hry, vypracoval si viac šancí. Lepší bol v držaní lopty: 60% - 40%, v strelách: 12:4 aj v strelách na bránku: 4:0. Zaujímavosťou súboja podľa Hamšíkovho webu je fakt, že stretnutie videlo 1,5 miliardy televíznych divákov. Spolu s finálovými zápasmi Ligy majstrov a majstrovstiev sveta bude patriť do trojky najsledovanejších futbalových prenosov v roku 2018.Ešte pred týždňom viedol výber Massimiliana Allegriho pred tímom Maurizio Sarriho v tabuľke o šesť bodov. Potom v stredu zaváhal na pôde Crotone (0:0), pričom Neapol vydrel domácu výhru 4:2 nad Udinese. A tak je teraz opäť všetko otvorené.citovala agentúra AP senegalského stopéra a autora víťazného gólu. Turín v lige doma naposledy prehral v októbri minulého roka s Laziom 1:2. A ešte predtým doma naposledy utrpel ligovú prehru v auguste 2015.Do konca ročníka zostávajú štyri kolá amá zdanlivo ťažšie vyžrebovanie ako Neapol. Hrá na pôde Interu Miláno, potom doma hostí Bolognu. Následne ho čaká finále Talianskeho pohára proti AC Miláno (9. mája) a potom zostávajúce dve ligové kolá - 13. mája hrá na pôde semifinalistu Ligy majstrov 2017/2018 AS Rím a posledné kolo absolvuje doma 20. mája proti Helassu Verona. Neapol nastúpi 29. apríla na pôde ACF Fiorentina, doma hostí FC Turín, 13. mája bude hrať na ihrisku Sampdorie Janov a v poslednom kole doma 20. mája privíta Crotone.povedal Allegri a dodal:povedal Sarri.