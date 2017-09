Neapol vydrel na ihrisku nováčika Spal 2013 víťazstvo 3:2

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR



Taliansko - Serie A - 6. kolo:



AS Rím - Udinese Calcio 3:1 (3:0)



Góly: 30. a 45. El Shaarawy, 12. Džeko - 90. Larsen







Spal - SSC Neapol 2:3 (1:1)



Góly: 13. Schiattarella, 78. Viviani - 14. Insigne, 72. Callejon, 83. Ghoulam



/M. Hamšík (Neapol) hral do 61. min./







Juventus Turín - FC Turín 4:0 (2:0)



Góly: 16. a 90.+1 Dybala, 40. Pjanič, 57. Alex Sandro, ČK: 24. Baselli (FC Turín) po 2. ŽK







Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 24. septembra (TASR) - Futbalisti SSC Neapol si aj po šiestom zápase novej sezóny Serie A udržujú stopercentnú bilanciu. V sobotňajšom zápase vydreli na ihrisku nováčika Spal 2013 víťazstvo 3:2 a vedú tabuľku s plným počtom 18 bodov o skóre pred Juventusom.Spal v zápase hrýzol, ujal sa vedenia v 13. minúte, no favorizovaní hostia postupne prebrali kontrolu nad dianím na ihrisku. Víťazný gól SSC strelil v 83. minúte obranca Faouzi Ghoulam. Slovenský stredopoliar Marek Hamšík nastúpil s kapitánskou páskou v základnej zostave "Partenopei" a hral do 61. minúty, keď ho na trávniku vystriedal Brazílčan Allan.Okrem Neapola je v lige bezchybný aj Juventus, ktorý zdolal v mestskom derby FC Turín hladko 4:0. Dva góly úradujúceho majstra strelil Argentínčan Paulo Dybala, po jednom pridali Miralem Pjanič a Alex Sandro. Hostia hrali od 24. minúty iba s 10 hráčmi, po druhej žltej karte putoval predčasne pod sprchy Daniele Baselli.V úvodnom sobotňajšom stretnutí si AS Rím poradil na domácom štadióne s Udinese Calcio 3:1. "Vlci" prakticky vybavili zápas už v prvom polčase, skóre otvoril v 12. minúte Edin Džeko a do prestávky ešte dvakrát skóroval Stephan El Shaarawy. V 89. minúte mohol zvýšiť náskok Diego Perotti, ale nepremenil penaltu. Následne na opačnej strane zmiernil prehru gólom Jens Larsen. Rimania si pripísali štvrtú výhru v sezóne, Udinese utrpelo tretiu prehru za sebou.