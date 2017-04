Neapol zaváhal v boji o druhú priečku, Hamšík: Nevzdávame sa

Hráč Neapola Marek Hamšík, archívna snímka. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sassuolo 24. apríla (TASR) - Slovenského futbalistu v službách Neapola Mareka Hamšíka mrzí strata bodov na ihrisku Sassuola, kde hráči SSC v nedeľu iba remizovali 2:2. Po predchádzajúcich dvoch hladkých víťazstvách prišlo nepríjemné zakopnutie, ktorým si "Partenopei" skomplikovali boj o druhú priečku v Serie A znamenajúcu priamu miestenku v skupinovej fáze Ligy majstrov 2017/18.Neapol mal v Sassuole už v prvom polčase viac z hry, no gólu sa hostia dočkali až na začiatku druhého dejstva. Akcia sa začala u Hamšíka a po centri Joseho Callejona otvoril skóre Dries Mertens. Už o sedem minút však domáci vyrovnali, Hamšík namiesto odpratania lopty do bezpečia poslal hlavičkou malú domov, ktorú zachytil Domenico Berardi a prekonal Pepeho Reinu v bránke SSC.uviedol Hamšík pre svoju oficiálnu webstránku. Desať minút pred koncom zápasu sa domáci ujali vedenia, v 84. minúte však zariadil konečnú deľbu bodov striedajúci Arkadiusz Milik, ktorý bol na ihrisku iba tri minúty.zhodnotil duel reprezentačný stredopoliar a kapitán Neapola, ktorý odohral celé stretnutie.Neapol zostal v tabuľke na tretej priečke, na druhý AS Rím stráca bod, "vlci" však mali k dobru pondelkový súboj na ihrisku Pescary. Za obhajobou majstrovského titulu jasne mieri vedúci Juventus Turín, ktorý po nedeľňajšej výhre nad FC Janov 4:0 má na čele už jedenásťbodový náskok pred AS.dodal Hamšík.