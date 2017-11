Nebezpečenstvo lavínových zosuvov naďalej trvá

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liptovský Hrádok 2. novembra (TASR) - Mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice aj naďalej pretrváva vo vyšších polohách Vysokých a Západných Tatier. Za posledných 24 hodín síce nenapadol nový sneh, no vplyvom oteplenia sa zmenil z prachového na vlhký až mokrý. S oteplením počas dňa tendencia lavínových zosuvov stúpa. Pre TASR to uviedol Anton Sedlák zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS).ozrejmil Sedlák. Podľa jeho slov v Malej Fatre, Veľkej Fatre a Nízkych Tatrách aj naďalej pretrváva len malé lavínové nebezpečenstvo.upozornil.V stredu ráno prevládalo vo všetkých horských oblastiach počasie s veľkou oblačnosťou a slabým vetrom. Teplota vzduchu sa pohybovala od -2 stupňov Celzia na Lomnickom štíte do +5 stupňov Celzia v stredných polohách.uzavrel Sedlák.