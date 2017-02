Nebezpečná baktéria Xylella fastidiosa ohrozuje olivovníky

Na ilustračnej foto olivy. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Palma de Mallorca 11. februára (TASR) - Na španielske Baleárske ostrovy sa dostala z Talianska nebezpečná baktéria Xylella fastidiosa, ktorá napáda ovocné stromy a olivovníky. Baktéria ohrozuje poľnohospodársky sektor na ostrovoch. Miestne úrady v snahe zastaviť jej ďalšie šírenie už zlikvidovali takmer 2000 stromov, konštatuje denník El País.Úrady zároveň zakázali alebo obmedzili vývoz olív a vybraných druhov ovocia, ako sú mandle, hrozno alebo čerešne, a tiež okrasných drevín z ostrov, aby zabránili prenosu baktérie a jej rozšíreniu do iných oblastí.Baleárske ostrovy (Menorka, Mallorca, Ibiza a Formentera) boli vyhlásené za kontaminovanú oblasť. Úrady sa medzitým snažia zastaviť šírenie baktérie, ktoré najskôr napáda listy, potom kmeň a nakoniec korene stromov.Ostrovy sú pritom známe mandľovými hájmi, ktoré sa pestujú na viac ako 20.000 hektároch pôdy. Olivovníky zaberajú ďalších 10.000 hektárov a vinice 2000 hektárov. V porovnaní s pevninským Španielskom je to síce malá plocha, ale niektoré olivovníky na ostrovoch sú veľmi staré, majú aj niekoľko sto rokov, sú preto vzácne a sú neodmysliteľnou súčasťou krajiny.Zhruba pred rokom nebezpečná baktéria zničila olivové háje v talianskej provincii Lecce, ktorá prišla o vyše milión stromov. Buď ich zlikvidovala baktéria, alebo ich nechali odstrániť úrady v rámci prevencie, aby zastavili šírenie pohromy.Na Baleároch začali biť na poplach vlani v októbri, keď odborníci v laboratóriách potvrdili prvý prípad napadnutia baktériou Xylella fastidiosa, a to na čerešni v mestečku Porto Cristo, na Mallorke. Miestne úrady začali okamžite konať a na zákale protokolu Európskej únie (EÚ) o prevencii zlikvidovali potenciálne rizikové rastliny v okruhu sto metrov od napadnutého stromu a odobrali vzory zo stromov v okruhu 10 kilometrov. Celkovo museli zničiť 1900 stromov.Napriek týmto opatreniam sa v januári tohto roka objavili tri nové ohniská nákazy - dve na Mallorke v Ince a Algaide a jedno na Ibize.Polícia zároveň kontroluje "pohyb" stromov a rastlín po ostrovoch v snahe zabrániť šíreniu baktérie.Ale opatrenia, ktoré úrady doteraz prijali nie sú podľa Asociácie mladých farmárov (ASAJA) dostatočné a žiadajú, aby sa zodpovední pustili aj do boja proti komárom. Tie sú totiž prenášačmi baktérie. Chcú sa tak vyhnúť masívnej likvidácii stromov ako v Taliansku.Prezident ASAJA Joan Simone upozorňuje, že tu nejde len o finančnú hodnotu stromov. Ich likvidácia by totiž úplne zmenila podobu krajiny. Navyše väčšina prípadov napadnutia baktériou sa objavila práve na vzácnych starých stromoch, ktoré sú menej odolné ako nové druhy.Baktéria Xylella fastidiosa je veľmi nebezpečná, rýchlo sa šíri, ohrozuje milióny stromov a vplýva tak aj na ceny olivového oleja. Zatiaľ neexistuje žiadna účinná liečba, ktorá by ju zastavila. Baktéria napáda aj iné druhy rastlín. Prenáša ju bodavý a hryzavý hmyz (rôzne druhy vošiek, komáre). V súčasnosti neexistuje žiadny postrek, ktorý by dokázal napadnuté sady vyliečiť. EÚ preto obmedzila dovoz rastlín z postihnutých oblastí.