NEBO V ROKU 2018: Zatmeniu Mesiaca bude konkurovať Vianočná kométa

Pozoruhodné konjunkcie planét, romantické meteorické roje, ale aj fascinujúce kometárne „vlasatice“. Ak nechcete zmeškať obdivuhodné vesmírne predstavenia, vezmite si kalendár a poznačte si ich spolu s nami.

Kozmický tanec planét

Na večernej oblohe dôjde v tomto roku aj k niekoľkým „blízkym“ stretnutiam. Nemáme na mysli tie v priestorovom zmysle, ale iba zdanlivé. Keďže je nebo z pohľadu pozemšťanov akousi veľkou kupolovitou klenbou, na ktorú sa premietajú jednotlivé vesmírne telesá, môže sa nám zdať, že v jednom okamihu sa v tesnom susedstve Červenej planéty ocitne majestátny Saturn. Tento jav nazývame konjunkcia.

vysvetľuje Marek Husárik z Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV).

V roku 2018 nastane približne päť konjunkcií, ktoré môžeme pozorovať aj voľným okom



7. január: Jupiter a Mars – Obe planéty môžeme pozorovať skoro ráno okolo 03:00 hod. na východe. Zaujímavosťou je, že spoločnosť im bude robiť najjasnejšia hviezda v súhvezdí Váhy Zubenelgenubi.



13. január: Saturn a Merkúr – Pozorovanie tohto zoskupenia planét bude sťažené kvôli silnejúcemu slnečnému žiareniu a zároveň aj z dôvodu nižšej jasnosti oboch planét. Na rannej oblohe sa objavia okolo 07:00 hod.



4. a 24. marec: Venuša a Merkúr – Konjunkcia Venuše a Merkúru sa objaví 4. marca na západe po 17:30 hod. a 24. marca zase po 18:00 hod.



Začiatok apríla: Saturn a Mars – Od skorých ranných hodín až do svitania budú aprílovej oblohe kraľovať majestátny Saturn a planéta Mars.



21. december: Jupiter a Merkúr – Mrazivé decembrové ráno o 06:30 vám pohľadom z okna môžu spríjemniť tieto dve planéty, ktoré navyše bude dopĺňať aj jasná Venuša.

Návrat desivej planétky aj Vianočnej kométy

Prvou tohtoročnou kométou, ktorú budeme môcť pozorovať

, bude

V októbri minulého roku ju spozoroval z observatória na Havajských ostrovoch Aren

, po ktorom získala aj pomenovanie. Kométa sa začiatkom roka dostane k Zemi do vzdialenosti približne 33 miliónov kilometrov a na oblohe bude rýchla. K pozorovaniu si však budeme musieť zaobstarať aspoň menší ďalekohľad, pretože nebude dostatočne jasná, aby sme ju zazreli voľným okom.

Na snímke pozorovanie kométy na oblohe.

Foto: TASR - František Iván

Na oblohe sa v úvode letných prázdnin mihnú dokonca dve kométy.

sa bude súhvezdím Žirafa presúvať známa

Pozitívom je, že sa jej jasnosť bude zvyšovať, na druhej strane sa zhoršia pozorovacie podmienky. Nadránom bude nízko nad obzorom a napokon ju podľa Husárika

Ďalšou letnou vlasaticou je periodická

Počas júla a augusta bude stále jasnejšia a môžeme ju zazrieť v menších ďalekohľadoch najprv v súhvezdí Cefeus a potom v Kasiopeji. Najbližšie k Zemi sa dostane okolo

Keďže ide o materské teleso meteorického roja Drakonidy (vrcholia v polovici októbra), úplne sa z rannej oblohy stratí až v novembri.

by sa k Zemi mala priblížiť aj „halloweenská“

Nepôjde však o dramatický prelet, ktorý predviedla v roku 2015. Tentokrát nás minie vo vzdialenosti, ktorá sa rovná približne stonásobku vzdialenosti Zeme od Mesiaca. Podľa španielskych vedcov ide o vyhasnutú kométu, ktorá sa navyše z istého uhla pohľadu javí ako

Na skutočnú lahôdku si budeme musieť počkať až do Vianoc. Po vyše piatich rokoch sa opäť v našich končinách ukáže aj

. Najjasnejšia bude

doplnil Husárik.

Viete, čím je táto kométa ešte zvláštna? Pôvodne ju mala preskúmať sonda Rosetta, ibaže kvôli technickým problémom jej museli vybrať iný cieľ.

Želaj si, padá hviezda

(3. – 4. január)

Meteorický roj patrí medzi tie bohatšie a v januári by nás mohlo potešiť množstvo žiarivých padajúcich hviezd. Astronómovia predpokladajú, že v čase maxima by sme ich mohli v neskorých večerných hodinách napočítať aj vyše sto.

uviedol astronóm Juraj Tóth.

„pohltí začiatkom augusta slnečný svit.“„Akurát pribúdajúci Mesiac bude kaziť pohľad na ňu aj voľným okom. Deň pred Štedrým dňom minie hviezdu Capellu iba na pol stupňa. Ľuďom idúcim na polnočnú omšu sa naskytne unikátna príležitosť, keď môžu vidieť priamo nad hlavou Vianočnú kométu za prítomnosti dva dni starého splnu Mesiaca,“„Ak budú vhodné podmienky, môže ísť o zážitok porovnateľný s decembrovým rojom Geminidy alebo letnými Perzeidmi,“

Na archívnej snímke pohľad na dva meteorické roje Perzeíd (uprostred a vľavo dole) na oblohe v skorých ranných hodinách 28. júla 2014 nad lesom v okolí Madridu.

Foto: TASR/AP

(22. – 23. apríl)

Vedeli ste, že meteorický roj Lyríd pozorujú ľudia už takmer 2600 rokov a každých 60 rokov je jeho aktivita výraznejšia? Tento rok však bude skromnejší. V čase maxima vo večerných hodinách 22. apríla môžeme za hodinu zahliadnuť okolo 20 meteorov.

Počas roka nás čaká približne desiatka meteorických rojov, o ktorých vám prinesieme podrobnejšie informácie, keď sa bude blížiť čas ich pozorovania.



5. – 6. máj: Eta Akvaridy

29. – 30. júl: Južné Delta Akvaridy

11. – 12. august: Perzeidy

September – november: Južné a Severné Tauridy

8. október: Drakonidy

21. – 22. október: Orionidy

17. – 18. november: Leonidy

13. – 14. december: Geminidy

21. – 22. december Urzidy

Na snímke kométa McNaught, ako ju bolo vidno nad Tichým oceánom v roku 2007.

Foto: TASR - Sebastian Deiries/ESO

Júlový Mesiac nás vytrhne zo snov

Rok 2018 si pre nadšencov slnečných zatmení pripravil hneď tri udalosti. Žiaľ, z územia Slovenska neuvidíme ani jednu. Vynahradí nám to Mesiac a to hneď 31. januára. V čase úplného zatmenia bude ešte pod horizontom, ale keď sa objaví, bude sa nám javiť tmavší.

Do kalendárov si určite poznačte

. Večer o 20:24 h. začne z Mesiaca ubúdať, a na najkrajšiu fázu – úplné zatmenie – si budeme musieť počkať takmer dve hodiny. Prekrásne letné nebeské divadlo odporúča aj astronóm Marek Husárik:

.“

Na archívnej snímke zatmenie Mesiaca v Bratislave 28. septembra 2015.

Foto: TASR - Jakub Kotian

A na záver ešte jedno prehovorenie do duše priamo od astronóma:

uzavrel Husárik.

„Milí rodičia, 27. júla neposielajte večer deti do postele, ale povinne s nimi choďte do prírody a doprajte si spolu toto výnimočné vesmírne predstavenie. V lete je na to predsa najlepší čas. Najbližšie úplné zatmenie sa odohrá až 21. januára 2019 nadránom, a to sa asi málokomu bude chcieť ísť von,“Zdroj: