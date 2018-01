Nebude sa už za prítomnosť otca pri pôrode či epidurál platiť?

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 10. januára (TASR) - Od 1. februára dôjde k zmenám v poplatkoch v pôrodniciach. Zrušiť sa majú úhrady za epidurál či za prítomnosť otca pri pôrode. Povedal to v stredu po rokovaní vlády minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD).Zmeny v poplatkoch súvisiacich s pôrodom avizoval Drucker už koncom minulého roka. Vtedy však hovoril aj o zrušení poplatku za výber pôrodníka. Od toho však minister nakoniec upustil, tento poplatok chce ponechať.uviedol Drucker s tým, že časť odmeny ide aj pre samotného lekára.Drucker nemá dokončené rokovania o tom, či budú zdravotné poisťovne epidurál hradiť z verejného zdravotného poistenia, diskusia je podľa neho ešte otvorená. Ak sa s nimi ale rezort nedohodne, platiť to budú nemocnice.Rezort zdravotníctva bude v tomto roku pracovať aj na recertifikácii Baby Friendly nemocníc. Takýto certifikát má v súčasnosti podľa Druckera len nemocnica v Čadci. Záujem oň ale majú aj iné zdravotnícke zariadenia, zdôraznil minister.Takéto nemocnice kladú dôraz na blízky kontakt matky s dieťaťom. Dojčeným bábätkám nedávajú cumle ani iné náhrady prsníka a matkám poskytujú poradenstvo v oblasti dojčenia.Začiatkom roka by mali byť hotové aj štandardy pre oblasť gynekológie a pôrodníctva. Tie lekárom napovedia, ako majú postupovať v jednotlivých situáciách, napríklad pri nástrihu hrádze.