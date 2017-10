Nebuďte rukojemníkom psoriázy

Netýka sa iba kože

Nedá sa jej zbaviť, treba ju však kontrolovať

Obmedzenie pri bežných činnostiach

Prejavy psoriázy možno zmierniť

Koniec rukojemníckej drámy

Zoznam centier biologickej liečby:

Dermatovenerologické ambulancie:

Svrbenie a bolesť kože, šupinaté začervenalé ložiská, ktoré si všimne každý. Mnoho pacientov so psoriázou má skúsenosť nielen s prejavmi na koži, ale aj s postihnutím takého citlivého miesta, akým sú nechty na rukách (aj nohách). 29. októbra si celý svet pripomína Svetový deň psoriázy. Možno práve tento deň by mohol byť pre mnohých pacientov impulzom, aby vyhľadali pomoc v špecializovaných centrách liečby a ukončili tak svoje rukojemníctvo spôsobené psoriázou.Psoriáza je chronické zápalové ochorenie celého organizmu, ktorým trpí asi 125 miliónov ľudí po celom svete. Dnes už ide o známu chorobu, s ktorou bojujú aj desaťtisíce Slovákov. Toto imunitne mediované ochorenie sprevádza vznik psoriatických ložísk na koži, ktoré môžu svrbieť alebo sa z nich odlupuje koža, a môže postihnúť aj nechty.Psoriáza nechtov môže byť príznakom nekontrolovaného zápalu a ťažších foriem psoriázy. Toto ochorenie postihuje veľa pacientov so psoriázou bez ohľadu na stupeň závažnosti ochorenia.„U 80 až 90 % psoriatických pacientov sa problémy s nechtami môžu vyskytnúť. Niekedy sa objavujú hneď a počas celej liečby nemiznú, inokedy sa objavujú a zase strácajú v individuálnych intervaloch. Typickými zmenami na nechtoch sú malé poklesnutia nechtovej platničky, čo sa prejaví tvorbou malých jamiek v nechte. Ochorenie tým vytvára akoby bodkované nechty alebo na nich tvorí takzvané olejové škvrny – ohraničené žltohnedé odlupovanie nechtovej platničky“, vysvetľuje prof. MUDr. Juraj Péč, CSc., prednosta Dermatovenerologickej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine.Práve psoriáza nechtov často signalizuje, že sa ochorenie prejaví aj na kĺboch v podobe psoriatickej artritídy. „Príznaky psoriatickej atritídy sa u ľudí, ktorí majú postihnuté nechty, objavujú až trikrát častejšie. Súčasná medicína má viaceré účinné diagnostické metódy, jednou z nich je ultrasonografické zobrazovanie postihnutých kĺbov, ktoré nám umožňuje ochorenie diagnostikovať včas“, vysvetľuje MUDr. Martin Žlnay, PhD., reumatológ z Národného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch.Symptómy psoriázy nechtov sú pre pacientov stigmatizujúce, uberajú na sebadôvere, dokonca vyvolávajú pocit hanby. Pacienti sa často obmedzujú v gestikulácii a zdráhajú sa pozdraviť potrasením ruky. Takmer polovica (47,9 %) pacientov, ktorí trpia psoriázou nechtov, pociťuje obmedzenie v práci.6 Až 56 % pacientov má problém so starostlivosťou o domácnosť a 59 % pociťuje obmedzenie v denných aktivitách.6Písanie na klávesnici, držanie príboru pri jedle, nervózne klepkanie nechtami po stole – bežné činnosti, ktoré ľudia vykonávajú zväčša podvedome. Pacienti so psoriázou nechtov sa však aj pri nich cítia nepríjemne, polovica z nich dokonca trpí bolesťami.„Liečba psoriázy nechtov je trochu ťažšia ako pri psoriáze kože. Ak by sme sa pozreli na čísla, prejavy na nechtoch sa podarí zmierniť asi v polovici prípadov. Ak nezaberá lokálna liečba, treba vyskúšať konvenčnú systémovú liečbu. Najúspešnejšia však zostáva biologická liečba,“ vysvetľuje profesor Péč.V súčasnosti majú pacienti k dispozícii viaceré možnosti liečby. Pri miernejšej forme psoriázy sa začína s lokálnou terapiou v podobe aplikácie rôznych mastí a krémov. Tie často potláčajú zápal, hydratujú kožu alebo zmierňujú svrbenie. Po lokálnej liečbe zvyčajne nasleduje fototerapia, ktorá je riešením v prípade, keď už lokálna liečba nezaberá a pacient ešte nechce alebo nemôže užívať celkovú liečbu. Vyžaduje si však veľa času a pravidelné návštevy zdravotníckeho zariadenia (až niekoľkokrát týždenne).Pri systémovej liečbe pacient dlhodobo užíva lieky – najčastejšie vo forme tabliet. Odborníci však varujú, že je veľmi dôležité monitorovať obličkové a pečeňové parametre pacienta.Možnosti uzatvára biologická liečba. Tá zasahuje do imunologických procesov v tele a blokuje ich, čím spomaľuje priebeh ochorenia a jeho aktivitu. Dlhodobo je bezpečnejšia a môže sa bez väčších problémov aplikovať niekoľko rokov.Pacienti, ktorým nepomohla lokálna ani systémová liečba a trpia stredne ťažkou či ťažkou formou ložiskovej psoriázy a psoriázou nechtov, by nemali váhať. „Na Slovensku sa 27. októbra koná Deň otvorených dverí v centrách biologickej liečby psoriázy a vybraných dermatovenerologických ambulanciách. Odborníci v špecializovaných ambulanciách budú k dispozícii pre všetkých záujemcov, ktorí sa chcú nechať vyšetriť, diagnostikovať a hľadať ďalšie spôsoby liečby,“ hovorí profesor Péč. Nie je potrebný žiadny výmenný lístok od všeobecného lekára – stačí sa zaregistrovať na www.derma.sk Dermatovenerologická klinika Univerzitnej nemocnice Bratislava – Staré mesto - prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MHAKožná klinika SZU a UNB, Ružinov - MUDr. Mária ŽilínkováDermatovenerologická klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura - MUDr. Tomáš Kampe, MPHDermatovenerologická klinika Univerzitnej nemocnice - prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.Dermatovenerologické oddelenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Dermatovenerologické oddelenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta - MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.Dermatovenerologické oddelenie Fakultnej nemocnice - MUDr. Katarína KovarčíkováDermatovenerologické oddelenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou - MUDr. Klára Martinásková, PhDDermatovenerologická ambulancia Fakultnej nemocnice - MUDr. Katarína Novačeková, MUDr. Ivana SázelováDermatovenerologické oddelenie Fakultnej nemocnice - MUDr. Peter Kozub, PhD.Dermatovenerologická ambulancia, Poliklinika Brezno - MUDr. Eva PavúkováDermatovenerologická ambulancia, Poliklinika Nováky - MUDr. Andrea MištinováDermatovenerologická ambulancia, Nemocnica Poprad - MUDr. Mária RadačovskDermatovenerologická ambulancia, Dermatopia - MUDr. Silvia KováčováDermatovenerologická ambulancia, Zdravotné stredisko - MUDr. Dáša HrnčiarováDermatovenerologická ambulancia, Kaderma - Majtán, Stará poliklinika – MUDr. Eva MajtanováKožné oddelenie, Fakultná nemocnica - MUDr. Monika PsotováDermatovenerologická ambulancia, Medoderm - MUDr. Jana MolčanováDermatovenerologická ambulancia, Fakultná nemocnica s poliklinikou - MUDr. Milada Kullová