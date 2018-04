NEČAKANÉ: Odohral jubilejný zápas a v reprezentácii nateraz skončil

Michel Miklík (vpravo). Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Poprad 22. apríla (TASR) - Slovenskú hokejovú reprezentáciu opustia po dvojzápase s Lotyšskom (dvakrát 4:1) jeden obranca a jeden útočník. Súčasťou tímu, ktorý je v záverečnej príprave na MS, už nie je útočník Michel Miklík, ktorý sa rozlúčil po jubilejnom stom reprezentačnom zápase. Podľa generálneho manažéra Miroslava Šatana by mali na pondelňajšom zraze pribudnúť zámorskí hráči a v ďalších dňoch aj finalisti z najvyššej slovenskej a českej súťaže.Dve mená, s ktorými tréner Craig Ramsay nepočíta do ďalšieho bloku záverečnej prípravy by mali v nedeľu.uviedol Miroslav Šatan.Reprezentanti majú za sebou úspešný dvojzápas s Lotyšskom v Michalovciach a v Poprade, keď obe stretnutia vyhrali zhodným výsledkom 4:1. V druhom zápase došlo okrem očakávanej brankárskej zmeny iba k jednému zásahu do zostavy - kapitán Ladislav Nagy nahradil Michela Miklíka. Ten v Michalovciach nastúpil na svoj stý zápas, no ďalej už nebude súčasťou tímu.Slováci sa po dni voľna stretnú na ďalšom reprezentačnom zraze v pondelok.poznamenal Šatan.