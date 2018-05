NEČAKANÝ ZVRAT: Švajčiarsko si v smrtiacej 4-minútovke podallo Fínsko

Fínski hokejisti sa tešia po strelení úvodného gólu vo štvrťfinálovom zápase Fínsko - Švajčiarsko na MS v ľadovom hokeji v dánskom meste Herning 17. mája 2018. Foto: TASR/AP Fínski hokejisti sa tešia po strelení úvodného gólu vo štvrťfinálovom zápase Fínsko - Švajčiarsko na MS v ľadovom hokeji v dánskom meste Herning 17. mája 2018. Foto: TASR/AP

štvrťfinále (Herning):



Fínsko - Švajčiarsko 2:3 (1:0, 0:3, 1:0)



Góly: 8. Nutivaara (Koivisto, Rantanen), 49. Rantanen (Savinainen, Aho) – 30. Corvi (Fiala, Niederreiter), 33. Vermin (Meier), 34. Hofmann (Moser, Fora). Rozhodcovia: Jeřábek (ČR), Reneau (USA) – Lazarev (Rus.), Lhotský (ČR), vylúčení: 0:4, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 5634 divákov



zostavy:



Fínsko: Säteri - Pokka, Heiskanen, Nutivaara, Koivisto, Honka, Kivisto, Riikola - Rantanen, Granlund, Tolvanen - Teräväinen, Aho, Savinainen - Kapanen, Manninen, Jormakka - Anttila, Pesonen, Mäenalanen - Palola



Švajčiarsko: Genoni – Diaz, Josi, Kukan, Untersander, Müller, Fora, Frick – Niederreiter, Corvi, Fiala – Andrighetto, Vermin, Meier - Hofmann, Haas, Moser – Scherwey, Schäppi, Rod – Baltisberger

Herning 18. mája (TASR) - Švajčiarski hokejisti sa postarali na MS v Dánsku o prekvapenie, keď otočili štvrtkový štvrťfinálový súboj v Herningu a zvíťazili nad favorizovaným Fínskom 3:2. V sobotňajšom semifinále sa stretnú s obhajcom striebra z Kanady, "Suomi" ako víťazi B-skupiny sa predčasne lúčia so šampionátom.Fíni viedli v Jyske Bank Boxen od 8. minúty po góle obrancu Markusa Nutivaaru. Korčuliarsky aj strelecky mali navrch a dlho nič nenasvedčovalo, že by sa mohlo zrodiť prekvapenie. Švajčiari však za nepriaznivého stavu neprestávali veriť, stále viac zamestnávali Harriho Säteriho vo fínskej bránke a v druhej tretine sa im podaril dokonalý obrat, keď v priebehu troch minút a 55 sekúnd zasadili súperovi tri gólové údery. Severania dokázali v tretej časti už len znížiť zásluhou Mikku Rantanena. "Helvéti" postúpili medzi najlepšie kvarteto na MS prvýkrát od roku 2013, keď v Štokholme získali striebro.Fíni v úvode zamestnávali súpera vírivým pohybom a neúnavnými kombináciami, z čoho rezultovali strely zo zaujímavých pozícií. Postupne sa však osmelili aj Švajčiari. Tí dokázali chvíľami zatlačiť favorita a brankár Säteri musel ukázať svoje umenie pri strelách Corviho či Mosera. Skóre otvorili severania v 8. minúte, po akcii dvoch obrancov sa presadil strelou z prvej Nutivaara. Ďalšie sľubné možnosti nevyužili Granlund či Teräväinen."Suomi" hýrili pohybom aj v úvode druhej tretine, no cez zhustenú obranu sa nedostávali do nebezpečnejšej koncovky. Švajčiari zacítili svoju šancu. Nebezpečná bola štipľavá strela Müllera s dorážkou Meiera, ako i Corviho delovka, v oboch prípadoch zakročil pozorný Säteri. Už to predznamenalo ofenzívu "Helvétov" ústiacu v dokonalý obrat. V polovici stretnutia gólovo zavelil prvý švajčiarsky útok - Niederreiter vyzvŕtal niekoľkých protihráčov, vyzval Fialu a po jeho neúspešnom zakončení na dvakrát dotlačil puk do siete Corvi. O tri minúty neskôr prestrelil Säteriho pomedzi betóny Vermin a smrtiacu štvorminútovku zavŕšil Hofmann, ktorý dorazil do siete puk po strele Mosera. Z vedenia 1:0 bolo razom 1:3 a Fíni sa len ťažko spamätávali zo šoku.V tretej časti severania zatlačili súpera, veľkú šancu zahodil Savinainen. Pri enormnej snahe vyrovnať však zabúdali na zadné vrátka, štvrtý gól mohol z nájazdu pridať Meier, ale Säteri zachránil svoj tím. Fíni využili vylúčenie Foru na 2+2 minúty, ktorý vysokou hokejkou zakrvavil tvár súpera, v presilovke po kombinácii na jeden dotyk znížil Rantanen. Vyrovnanie mal na hokejke Jormakka, ale skvelý Genoni odolal. Švajčiari už v závere s vypätím všetkých síl tesný náskok ubránili, Fínom nepomohla ani power play bez brankára.