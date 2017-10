Nedostatku vodičov v doprave môže pomôcť zníženie veku

Ilustračná snímka Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 20. októbra (TASR) – Osobná aj nákladná cestná doprava zápasia s nedostatkom vodičov. Podľa prezidenta združenia cestných dopravcov Česmad Slovakia Pavla Jančoviča chýba v doprave približne 1200 vodičov.opísal Jančovič na tlačovej konferencii v Bratislave. Členovia združenia by tak podľa jeho slov okamžite vedeli umiestniť 1200 autobusárov alebo kamionistov.Pokojne by sa však podľa neho uplatnilo aj 5000 vodičov.dodal Jančovič.Nedostatok vodičov súvisí podľa združenia aj s minimálnym vekom, kedy je možné začať jazdiť ako vodič kamióna a autobusu. Momentálne môžu vodiči kamiónov jazdiť od 21 rokov a vodiči autobusov od 24 rokov.Česmad Slovakia by preto uvítal zmenu, a teda že na domácom trhu by mohli vodiči kamiónov jazdiť od 18 rokov a vodiči autobusov od 21 rokov. Podľa viceprezidenta združenia Petra Sádovského umožňuje takéto zníženie veku pre vnútroštátnu dopravu aj európska legislatíva, a takto to na Slovensku fungovalo aj v minulosti.dodal Sádovský. Takýto znížený vek pre vodičov totiž podľa neho platí napríklad aj vo všetkých ostatných krajinách V4.Dopravcom by takýto krok podľa združenia umožnil podchytiť vodičov skôr, a nie až vo veku 21 rokov, pretože za tri roky od ukončenia školy sa už zamestnajú v inom sektore. Okrem toho, podľa Sádovského vždy platilo, že nákladná doprava bola praktickou prípravou pre autobusovú dopravu. Mladí vodiči takto získavali prax a od 21 rokov mohli nastúpiť do autobusovej dopravy.S takýmto návrhom podľa Jančoviča súhlasí aj ministerstvo dopravy. Kompetenciu na úpravu zákona má však podľa neho ministerstvo vnútra.priblížil Jančovič. Rokovania s týmto rezortom podľa neho naznačujú, že problémy by nemali nastať a predpokladá, že zmena by sa mohla zaviesť do praxe. A to s podmienkou, že do veku 19 rokov by pri takomto vodičovi sedel ešte druhý vodič. Česmad v tom nevidí prekážku a verí, že pri najnovšej úprave zákona o cestnej premávke sa zmena presadí.Združenie zároveň kritizuje aj navrhovaný takzvaný cestný balíček. Ide o sériu opatrení pre dopravu, ktorý predstavila Európska komisia. Podľa Česmadu prináša niekoľko pozitívnych zmien, ale prevládajú tie negatívne. Združenie opísalo viaceré podľa neho kritické body, napríklad v súvislosti s odpočinkom vodičov pri preprave.