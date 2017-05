Nedostatok kvalifikovaných ľudí núti firmy hľadať sily v zahraničí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. mája (TASR) - Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily núti firmy hľadať nových zamestnancov medzi cudzincami. Naopak, podľa odborárov je dostatok ľudí na úradoch práce, ktorých je možné zamestnať. Ak by sa však malo zamestnávať viac cudzincov, mali by mať rovnaké podmienky ako domáci zamestnanci.Prieskum Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) ukázal, že len firmy z ich členskej základne sú ochotné zamestnať do jedného roka 30.000 ľudí. Voľné pracovné miesta však nevedia obsadiť. Z hľadiska sektorov je podľa tajomníka RÚZ Martina Hoštáka problém napríklad v IT sektore, kde chýba 10.000 zamestnancov. V sektore služieb chýba zase 7000 zamestnancov.skonštatoval Hošták.RÚZ pritom podľa jeho slov nemá problém s tým, aby zahraniční pracovníci mali rovnaké podmienky ako domáci.priblížil Hošták.Problém s nedostatkom kvalifikovaných ľudí vníma aj Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR.uviedla hovorkyňa AZZZ SR Miriam Špániková.Asociácia zároveň upozorňuje na to, že i samotné preškoľovanie stojí firmy peniaze, a tým strácajú na konkurencieschopnosti, keďže tieto zdroje by mohli umiestniť radšej do výskumu a vývoja.doplnila Špániková.Z krátkodobého hľadiska je podľa AZZZ SR zamestnávanie cudzincov jedným z najrelevantnejších riešení.dodala Špániková.Odborári sú ale presvedčení, že na úradoch práce je ľudí dostatok a takisto je potrebné zamestnancov aj dostatočne zaplatiť. Ak chcú ale firmy naberať cudzincov, mali by mať v podnikoch rovnaké podmienky ako Slováci.uviedol predseda OZ KOVO Emil Machyna pred protestom, ktorý sa uskutočnil koncom apríla v Bratislave proti uvoľňovaniu pravidiel zamestnávania cudzincov. Podporila ho aj Konfederácia odborových zväzov SR.