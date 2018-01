Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov je problémom Česka aj Slovenska

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 28. januára (TASR) – Spoločným znakom mnohých zamestnávateľov v Českej republike aj na Slovensku je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, čo môže byť podľa zástupcov zamestnávateľov a podnikateľov rizikom do budúcnosti.Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily je limitujúcim faktorom pre zamestnávateľov v Česku aj na Slovensku, a to môže podľa viceprezidenta Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR Rastislava Machunku predstavovať riziko.podotkol s tým, že napätie na trhu práce sa odzrkadľuje vo zvyšujúcich sa mzdách, keď zamestnávatelia ponúkajú na nedostatkové pozície nadpriemerné mzdy.Ako jedno z riešení sa ukazuje zamestnávanie pracovnej sily zo zahraničia.upozornil Machunka, pričom mnohé firmy pod vplyvom tohto vývoja pristupujú k robotizácii a digitalizácii procesov.Nedostatok pracovnej sily v Česku je jedným z dôvodov spomaľujúceho exportu ČR. V prípade, že sa firmy rozhodnú riešiť nedostatok pracovníkov presunutím výroby z Česka do iných krajín, malo by ísť o krajiny s nižšou cenou práce.spresnil riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) Peter Kremský a dodal, že v rámci EÚ by mohli firmy mieriť najmä do lacnejších regiónov susedných krajín, ako je východné a južné Slovensko, východné Poľsko alebo Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko či Chorvátsko.uzavrel Kremský.