Nedostatok kvalifikovaných pracovných síl evidujú potravinári dlhodobo

Bratislava 29. januára (TASR) - Nedostatok kvalifikovaných pracovných síl v potravinárstve zaznamenáva Potravinárska komora Slovenska (PKS) a jej členovia dlhodobo. Uviedol to pre TASR prezident PKS Daniel Poturnay.PKS podľa neho vníma problém nedostatku kvalifikovaných pracovných síl komplexne v dvoch rovinách. Tou prvou je národná rovina. Od roku 1989 školský systém upadá a možno povedať, že sa stáva nefunkčným. Najviac postihnuté je stredné odborné vzdelávanie. Záujem oň postupne upadal, preto mnohé renomované stredné odborné školy zanikli.Naopak, podľa Poturnaya stúpa záujem o všeobecné vzdelávanie ako príprava na vysoké školy, počet ktorých narastá, avšak na úkor kvality.upozornil.Druhou rovinou je podľa prezidenta PKS Brusel. Európska komisia v rámci programu Európa 2020 presadzuje zvyšovanie počtu obyvateľov EÚ s vysokoškolským vzdelaním. Dokonca uvádza, že EÚ by mala byť miestom pre prípravu projektov, avšak manuálne činnosti by sa mali vykonávať v tretích krajinách.podčiarkol.Podľa Poturnaya si rovnako treba uvedomiť, že niektoré odvetvia jednoducho do tretích krajín presunúť nemožno. Medzi také patria odvetvia poľnohospodárstva a potravinárstva, ktoré sú vysoko závislé od manuálnej práce, ktorá si vyžaduje kvalifikované stredné odborné pracovné sily.dodal prezident PKS.