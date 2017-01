Nedostatok sestier by Š. Zelník riešil zmenou vzdelávania

Predseda parlamentného zdravotníckeho výboru Štefan Zelník Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Bratislava 29. januára (TASR) - Riešenie nedostatku sestier v zdravotníctve by predseda parlamentného zdravotníckeho výboru Štefan Zelník (SNS) riešil novým zákonom o vzdelávaní zdravotníkov. Je presvedčený, že nie všetky sestry potrebujú vysokú školu a obnovil by preto model ich stredoškolského vzdelávania z minulosti. Podľa jeho odhadov chýba na Slovensku asi 2000 sestier. Povedal to v dnešnej diskusnej relácii TA3 V politike.Nemocnice sa podľa prezidenta asociácie tých neštátnych Mariána Petka nebránia zmene vzdelávania sestier. Odporúčal by definovať praktickú sestru, ktorá by mala strednú zdravotnícku školu a ročnú prax. "" uviedol s tým, že ide o manažérske či vysokošpecializované posty. Myslí si, žeby sa tak lepšie riešilo aj ich ohodnotenie. Za základ však považuje riešenie spomínané Zelníkom.To sa nepáči šéfke sesterskej komory Ivete Lazorovej. Pýta sa, či sa aj nedostatok lekárov bude riešiť rovnakým spôsobom. Upozorňuje, že činnosti, ktoré vykonávajú sestry v súčasnosti, sa nedajú porovnávať s tými spred desiatich či 20 rokov. Rovnako pripomína, že takéto zmeny systém nezastabilizujú, za potrebné považuje riešenie otázky ohodnotenia sestier. "," zhrnula.Zelník poukázal, že zmena vzdelávania by ušetrila peniaze, rovnako, že prax robí majstra. "" podotkol. Na margo rozširovania kompetencií sestier upozornil, že o liečbe musí vždy rozhodovať lekár. "" doplnil.