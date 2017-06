Nedostatok vodičov v nitrianskej MHD spôsobuje výpadky spojov

Ilustračné foto. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Nitra 2. júna (TASR) – Spoločnosť Arriva Nitra, ktorá v meste pod Zoborom zabezpečuje mestskú hromadnú dopravu (MHD), má vážne problémy s nedostatkom kvalifikovaných vodičov. Prejavujú sa občasným výpadkom spojov, predovšetkým na linkách 24 a 32.povedal Juraj Kusy, generálny riaditeľ spoločnosti Arriva Nitra.Firma pravidelne organizuje náborové kampane a usiluje sa aj o dlhodobé riešenie celoslovenského problému.skonštatoval Kusy, podľa ktorého by už v najbližších dňoch mali prísť títo vodiči do Nitry a situácia by sa mala stabilizovať. Firma bude zároveň pokračovať v náborových kampaniach. Novým zamestnancom ponúka pomoc s financovaním získania vodičského preukazu na autobus či prácu na skrátený pracovný úväzok, čo je výhodné aj pre ženy.Arriva zároveň podporuje legislatívne zmeny, ktoré by umožnili získať vodičské oprávnenie na autobus už v 21 rokoch a nie až v 24, ako je to v súčasnosti.povedal Kusy. Podľa jeho ďalších slov s rovnakým nedostatkom vodičov zápasí takmer celé Slovensko i ďalšie krajiny Európskej únie.