Nedostatok zamestnancov zvyšuje záujem českých firiem o dôchodcov

Praha 28. októbra (TASR) - Nezamestnanosť v Česku je najnižšia za posledných 20 rokov a pre mnohé firmy je veľmi náročné nájsť zamestnancov. Stále viac zamestnávateľov preto ponúka prácu aj dôchodcom, ktorí by sa o ňu pred pár rokmi pravdepodobne márne usilovali.Ako uviedol Český štatistický úrad, pred tromi rokmi pracovalo v Česku 166.000 starobných dôchodcov a ich podiel na celkovom počte pracujúcich predstavoval 3,3 %. Vlani ich už bolo viac než 198.000 a na celkovej zamestnanosti sa podieľali 3,9 %.Tento rok je nedostatok pracovníkov citeľný už naprieč celou ekonomikou a počet novo zamestnaných dôchodcov podľa zistení odborníkov sa opäť zvýšil. V Česku je momentálne približne tretina firiem, ktoré sú ochotné dôchodcov zamestnávať. Vyplynulo to z prieskumu ČSOB pre Právo.Pätina malých a stredných firiem zamestnáva dôchodcov už dnes a 10 % o tom uvažuje do budúcnosti. Ďalších 11 % spoločností v prieskume uviedlo, že má ľudí v preddôchodkovom veku, ktorých si chce udržať aj potom, ako im vznikne nárok na dôchodok.Niektoré firmy zamestnávajú ľudí v dôchodkovom veku dlhodobo.povedal pre Právo Mojmír Urbánek z firmy CIUR, ktorá vyrába izolačné systémy, klimatizáciu a priemyselné vlákna.Ale napriek tomu, že záujem firiem o dôchodcov rastie, Česko podľa odborníkov zostáva v rámci krajín Európskej únie jednou z najhorších, čo sa týka schopností efektívne podporovať práceschopných seniorov, aby pri dosiahnutí dôchodkového veku okamžite neodišli z trhu práce.Podiel pracujúcich dôchodcov je v Česku pod európskym priemerom. Po dosiahnutí dôchodkového veku ďalej pracuje asi 13 % Čechov a Češiek. V Európskej únii je to v priemere 15,5 %. V severských štátoch do práce ďalej chodí až 35 % seniorov a senioriek.