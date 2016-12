Nefunkčnú fontánu spod Bojnického zámku chce samospráva odstrániť

Pohľad na Bojnický zámok, ilustračná snímka Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bojnice 26. decembra (TASR) - Roky nefunkčnú fontánu, ktorá je umiestnená v parku pod zámkom v Bojniciach, plánuje samospráva mesta odstrániť. Zlikvidovať by sa mala iba časť z nej, sochu chce radnica premiestniť na vhodnejšie miesto.ozrejmil pre TASR zámer samosprávy bojnický mestský poslanec Emil Medera. Zároveň navrhol, že na mieste nefunkčnej fontány by sa mohla umiestniť socha grófa Pálffyho.Odstránenie taniera a uskladnenie sochy, vrátane realizácie výberového konania na reštaurátora sochy plánuje samospráva podľa Mederu zrealizovať do jari budúceho roka.dodal.Autorom sochy žnice na fontáne, ktorá je majetkom mesta, je akademický maliar Tibor Kavecký. Pozemok pod dielom patrí zase Ministerstvu kultúry SR.