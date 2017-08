Nehnuteľnosti zdraželi najviac v ČR, na Slovensku rástli ceny pomalšie

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Bratislava 4. augusta (TASR) – Nehnuteľnosti vo väčšine krajín Európskej únie v 1. štvrťroku 2017 zdraželi, medziročne v priemere o 4,5 % a v eurozóne o 4 %. Za bývanie si v porovnaní s minulým rokom priplatili najviac Česi, a to až necelých 13 %. Naopak, ušetrili obyvatelia Chorvátska a Talianska. Upozornila na to ČSOB banka na základe údajov európskeho štatistického úradu Eurostat.priblížil riaditeľ odboru financovania nehnuteľností ČSOB Jozef Futrikanič.Na druhej strane, pri porovnaní vývoja cien na medzikvartálnej báze, teda v prvom štvrťroku tohto roka a poslednom kvartáli vlaňajška, sedem krajín EÚ vrátane Slovenska už zaznamenalo aj zlacnenie nehnuteľností určených na bývanie.Na Slovensku rástli ceny bývania od januára do marca pomalšie, ako bol priemer EÚ a eurozóny, medziročne o 3,8 %. Koncom minulého roka tu pritom zdražovali nehnuteľnosti rýchlejším, 8,3-% medziročným tempom. Oproti posledným trom mesiacom roka 2016 sa ich ceny znížili, a to o 2,4 %. Výraznejší medzikvartálny pokles (5,4 %) zaznamenala v únii len Malta.Trh na Slovensku podľa Futrikaniča vykazuje prvé náznaky nasycovania. Nové bytové projekty vo výstavbe sa predávajú stále veľmi dobre, rovnako aj staršia ponuka bytov, v niektorých projektoch a lokalitách je však cítiť mierne spomalenie predaja. Dosiahnutie rovnováhy medzi dopytom a ponukou na trhu predpokladá ČSOB v roku 2019.zhodnotil Futrikanič.