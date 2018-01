Nehoda autobusu v Indii si vyžiadala obete, neskôr vypukli násilnosti

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Naí Dillí 30. januára (TASR) - Najmenej 36 ľudí zahynulo po tom, ako sa v pondelok v štáte Západné Bengálsko ležiacom na severovýchode Indie zrútil do rieky autobus. Nehoda následne vyústila do násilností; tamojší obyvatelia totiž zaútočili na policajtov, ktorých obvinili z toho, že na miesto dorazili neskoro, informovala agentúra DPA.Nešťastie sa stalo v okrese Muršidábád. Na mieste sa krátko po nehode zhromaždil dav rozhnevaných ľudí, ktorí na prichádzajúcich policajtov hádzali kamene a podľa miestnych médií údajne aj zapálili dve policajné dodávky. Policajti ich následne rozohnali slzotvorným plynom.Indické médiá informovali, že pri potýčkach utrpeli zranenia dvaja hasiči a policajt. Polícia však tieto správy nepotvrdila.povedal agentúre DPA predstaviteľ tamojšej polície. Podľa miestnych médií vytiahli autobus z rieky zhruba za osem hodín s pomocou hydraulických žeriavov.V autobuse sa viezlo vyše 50 ľudí, z ktorých 12 nehodu prežilo. Niekoľko pasažierov je však stále nezvestných a na mieste pokračujú záchranné práce.India je podľa oficiálnych údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) krajinou s najvyššou mierou úmrtnosti na cestách. Pri dopravných nehodách, spôsobených najmä prekračovaním povolenej rýchlosti, preplnenými komunikáciami či zlým stavom cestnej siete, ale aj samotných motorových vozidiel tam každoročne zomrie okolo 135.000 ľudí.