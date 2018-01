Nehoda autobusu v Indii: Vyše 40 mŕtvych, hlásia aj nezvestných

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kalkata 31. januára (TASR) - Na 43 stúpol v stredu počet mŕtvych po tom, ako indickí záchranári vytiahli ďalšiu obeť z rieky, do ktorej sa začiatkom tohto týždňa zrútil autobus. Nehoda sa stala v štáte Západné Bengálsko na severovýchode Indie.Agentúra AP s odvolaním sa na informácie miestnych úradov uviedla, že záchranári stále pátrajú po štyroch nezvestných.Autobus sa zrútil do rieky v okrese Muršidábád v pondelok. Večer sa ho podľa miestnych médií podarilo z rieky vytiahnuť a našli v ňom 31 obetí. Ďalších 11 sa záchranárom podarilo nájsť v utorok.Agentúra DPA spresnila, že na mieste sa krátko po nehode zhromaždil dav rozhnevaných ľudí, ktorí na prichádzajúcich policajtov hádzali kamene a podľa miestnych médií údajne aj zapálili dve policajné dodávky. Obyvatelia policajtov totiž obvinili z toho, že na miesto dorazili neskoro.India je podľa oficiálnych údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) krajinou s najvyššou mierou úmrtnosti na cestách. Pri dopravných nehodách, spôsobených najmä prekračovaním povolenej rýchlosti, preplnenými komunikáciami či zlým stavom cestnej siete, ale aj samotných motorových vozidiel, tam každoročne zomrie okolo 135.000 ľudí.