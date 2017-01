Nehoda na Orave uzavrela dve cesty, vozovky pokryl čerstvý sneh

Ilustračné foto. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Dolný Kubín 12. januára (TASR) - Povrchy vozoviek na severnom Slovensku pokrýva dnes ráno podľa aktuálnych informácií Slovenskej správy ciest (SSC) čerstvo napadaný sneh. V dôsledku poveternostných podmienok a dopravnej nehody dnes boli neprejazdné už dve cesty v Dolnom Kubíne a okolí. TASR o tom informovalo Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline.V dolnokubínskej mestskej časti Kňažia sa po 6.00 h stala podľa neho dopravná nehoda štyroch motorových vozidiel, cesta I/59 bola v dôsledku toho úplne neprejazdná. Vodiči pre neupravenú vozovku neprešli ani úsekom medzi Zázrivou a Terchovou, cesta III/583 bola neprejazdná pre všetky motorové vozidlá.Silné sneženie obmedzuje podľa SSC dohľadnosť do 100 metrov na severnej diaľnici D1 medzi Liptovským Mikulášom a Popradom. Na vozovkách v okresoch Námestovo a Tvrdošín sa tvoria snehové jazyky a záveje. Zvýšenú opatrnosť a vzájomnú ohľaduplnosť si vyžaduje prejazd cez horské priechody.Na väčšine ciest v Liptove a na Orave sa nachádza vrstva čerstvého kašovitého až utlačeného snehu do troch centimetrov, na cestách nižších kategórií miestami do piatich centimetrov. Jednou zo základných podmienok bezpečnej a bezproblémovej zjazdnosti je použitie zimných pneumatík.