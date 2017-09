Nehodu rumunského mikrobusu na diaľnici pri Viedni neprežilo 5 ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 10. septembra (TASR) - Päť mŕtvych a traja zranení je bilancia vážnej dopravnej nehody, ktorá sa stala dnes ráno na rakúskej diaľnici A21 juhozápadne od Viedne.Mikrobus s rumunskými poznávacími značkami pri obci Heiligenkreuz zo zatiaľ neznámych príčin nabehol na zvodidlá a následne vrazil do mostného piliera, informovali agentúry DPA a APA s odvolaním sa na vyjadrenia polície a hasičov.V mikrobuse, ktorý havaroval v smere do Viedne, sa viezlo osem osôb. Polícia predpokladá, že mŕtvi a zranení sú občania Rumunska. Medzi obeťami sú aj deti; dve osoby boli prevezené do nemocnice s ťažkými zraneniami.Z predbežných zistení polície vyplýva, že do nehody nebolo zapletené iné vozidlo.Diaľnica A21 bola v dôsledku tejto udalosti v smere do Viedne niekoľko hodín uzavretá.