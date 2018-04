Neistá globálna politická situácia neprospieva burzovým investorom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 21. apríla (TASR) - Americká akciová burza v New Yorku pokračovala v piatok (20. 4.) tretí deň v poklese. Posledný pracovný deň v týždni skončil jej hlavný index Dow Jones Industrial v mínuse 0,82 % na hodnote 24.462,94 bodu.Iba vďaka silným prírastkom v pondelok a utorok zostal index v 16. týždni v pluse 0,4 %.U amerických investorov ešte nepominuli obavy z obchodného colného konfliktu medzi Washingtonom a Pekingom. Investorov neuspokojujú ani vzťahy medzi Spojenými štátmi a Ruskom. Uviedol to trhový analytik David Madden zo spoločnosti CMC Markets.V piatok klesol o 0,85 % aj širšie koncipovaný burzový index S&P na 2670,14 bodu.Technologický index Nasdaq sa prepadol o 1,58 % na 6667,75 bodu. Posledný index stiahli dole akcie Apple.