Nejednotné vystúpenia škodia zahraničnej politike,zhodli sa exministri

Na snímke vľavo minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák a vpravo premiér SR Peter Pellegrini na Hodnotiacej konferencii slovenskej zahraničnej politiky za rok 2017 v Bratislave 11. apríla 2018. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 11. apríla (TASR) - Nejednotné vystúpenia verejných činiteľov škodia slovenskej zahraničnej politike a vyvolávajú v zahraničných partneroch myšlienku nedôveryhodnosti. Zhodli sa na tom bývalí šéfovia rezortu diplomacie Pavol Demeš, Pavol Hamžík a Eduard Kukan na stredajšej 18. Hodnotiacej konferencii zahraničnej a európskej politiky SR za rok 2017 v Bratislave.upozornil Kukan. Hamžík taktiež vyzdvihol dôležitosť jednoznačnosti na vládnej úrovni. Podľa neho sú na Slovensku potrebné reakcie, ktoré nebudú spochybňovať zakotvenie Slovenska v Európskej únii (EÚ) či NATO.Bývalí ministri vyzdvihli prácu slovenskej diplomacie, ktorá aj v ťažkých časoch dokázala veľa. Alfou a omegou pôsobenia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR je to, že Slovensko je súčasťou NATO i EÚ, myslí si Hamžík.Bývalý minister medzinárodných vzťahov SR Pavol Demeš spomenul rok 1998, keďzahraničnej politiky SR, ktorej sa následne podarilo mnoho vecí dohnať. V súvislosti s prijatím SR do NATO vyzdvihol podporu partnerov z Vyšehradskej skupiny i prácu bývalého slovenského prezidenta Michala Kováča.Hovorilo sa aj o slovensko-maďarských vzťahoch. Podľa Demeša bývalý slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) a maďarský predseda vlády Viktor Orbán istým spôsobom schladili problematické vzťahy Maďarska a Slovenska. Kukan však zdôraznil, že problémy môžu stále byť pod pokrývkou a verí, že nakoniec nejakým spôsoboma nevyjdú na povrch.Otvorila sa aj téma nezávislosti Kosova.uviedol Kukan.dodal.Spomenula sa aj téma ruskej propagandy a vzťahov s USA.uviedol v tejto súvislosti Demeš.Bývalí šéfovia slovenskej diplomacie sa pozreli aj do budúcnosti a zhodli sa na tom, že najdôležitejšie je zachovať si integritu. V budúcich rokoch je podľa Hamžíka podstatné. Slovenská diplomacia podľa jeho slov túto úlohu plnila aj v ťažkých obdobiach a verí, že to tak bude aj v budúcnosti.Konferenciu organizujú MZVaEZ a Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA). Na 18. ročníku konferencie sa hovorí aj o prioritách slovenskej zahraničnej a európskej politiky či nástrojoch a komunikácii slovenskej zahraničnej a európskej politiky.