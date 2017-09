Neliečená depresia môže končiť samovraždou

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 26. septembra (TASR) - Nediagnostikovaná a neliečená depresia sa môže vážne zhoršovať a skončiť až samovraždou. Depresívna porucha je vôbec najčastejšou príčinou samovrážd spomedzi všetkých psychických ochorení. Depresia je pritom dobre liečiteľná, hoci sa môže opakovať. Jeden z hlavných a závažných príznakov depresie je neschopnosť prežívať radosť - anhedónia, aj s tou vedia lekári pacientom pomôcť.uviedla prezidentka Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS Ľubomíra Izáková.Toto ochorenie môže postihnúť každého v každom veku a životnom období. Často vypukne bez zjavnej, náhlej príčiny a jeho pôvod sa mnohokrát nedá zistiť. Výskumy ukazujú, že mozog ľudí s depresiou funguje odlišne. Predpokladá sa, že do roku 2020 bude depresii patriť druhá priečka v rebríčku najčastejších príčin práceneschopnosti vo svete, a to hneď po ischemickej chorobe srdca.Jedným zo základných príznakov depresie je anhedónia. Ide o neschopnosť tešiť sa z duševných i fyzických pôžitkov, neschopnosť prežívať pozitívne pocity, ale aj negatívne emócie a cítiť zadosťučinenie z príjemných udalostí. Anhedónia mnohokrát býva prvým signálom depresie. Často tiež pretrváva aj po odznení depresívnej epizódy a sťažuje pacientom návrat k bežnému životu.Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS a Liga za duševné zdravie pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia umožnia ľuďom prísť v určených termínoch do vybraných psychiatrických ambulancií. Môžu sa dozvedieť viac o depresii, jej príznakoch či o pomoci príbuzným a priateľom s touto diagnózou. Počas týchto stretnutí účastníci podujatia budú môcť s odborníkmi konzultovať svoj stav či prísť spolu s členmi rodiny, ktorí potrebujú radu lekára.povedala Oľga Valentová z Ligy za duševné zdravie. Zoznam ambulancií lekárov a termíny budú uverejnené na stránke www.dusevnezdravie.sk.