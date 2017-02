Nemak Slovakia žiada investičnú pomoc, chce vytvoriť 210 miest

Snímka priemyselného parku, archívna snímka. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 9. februára (TASR) - Spoločnosť Nemak Slovakia, s. r. o., žiada investičnú pomoc 6,19 milióna eur na rozšírenie výrobných kapacít svojho závodu v lokalite Ladomerská Vieska, v okrese Žiar nad Hronom, a to vo forme úľavy na dani z príjmu. Vyplýva to zo zverejneného návrhu Ministerstva hospodárstva (MH) SR.priblížil rezort hospodárstva.Podľa MH SR prijímateľ investičnej pomoci v priamej súvislosti s investičným zámerom s oprávnenými nákladmi vo výške 59,38 milióna eur do konca roka 2018 vytvorí 210 nových pracovných miest.Nemak Slovakia, s. r. o., Žiar nad Hronom vznikla 1. augusta 2000. Predmetom jej činnosti je najmä vývoj, výroba, distribúcia a export zlievarenských výrobkov vyrobených zo zliatin hliníka a vzorov a foriem pre zlievarenskú výrobu, tepelné spracovanie, ako aj impregnácia odliatkov. Jediným spoločníkom je španielska firma Nemak Exterior S.L. Základné imanie eviduje Nemak Slovakia vo výške 17,3 milióna eur.