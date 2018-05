NEMAL NA VÝBER: Marián Hossa definitívne ukončil kariéru

Na archívnej snímke z 26. januára 2016 hokejista Chicaga Blackhawks Slovák Marián Hossa. Foto: TASR /AP Foto: TASR /AP

Chicago 19. mája (TASR) - Jeden z najlepších slovenských hokejistov histórie Marián Hossa definitívne ukončil profesionálnu hráčsku kariéru. Útočník Chicaga Blackhawks pre denník Nový Čas potvrdil, že zdravotný stav mu neumožňuje postaviť sa znovu na korčule.Tridsaťdeväťročného krídelníka dlhodobo sužuje kožné ochorenie spôsobené alergiou na výstroj, pre ktoré vynechal už celú minulú sezónu NHL. Hoci má s "jastrabmi" ešte tri roky platný kontrakt, v kariére už nebude môcť pokračovať. Hossa potvrdil, že predáva svoj apartmán v Chicagu a definitívne sa s rodinou sťahuje do Trenčína.potvrdil pre Nový Čas trojnásobný víťaz Stanleyho pohára v drese Blackhawks.Marián Hossa bude zrejme nasledujúce tri sezóny oficiálne na listine zranených hráčov. Chicago si vďaka tomuto kroku uvoľní priestor pod platovým stropom, do rozpočtu nebude musieť započítavať priemernú čiastku 5,275 milióna dolárov za slovenského útočníka.uviedol Hossa, ktorý by v budúcnosti mohol pracovať v štruktúrach klubu.Hossa naposledy odohral súťažný zápas v play off NHL 2016/17. Celkovo odohral v základnej časti profiligy 1309 duelov s bilanciou 525 gólov a 609 asistencií, v play off pridal 149 bodov (52+97) v 205 súbojoch.