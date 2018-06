NEMÁTE JU DOMA? Tejto kozmetike sa radšej vyhnite

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR varuje pred nebezpečnými kozmetickými výrobkami. Varovanie hygienikov sa týka prípravku do kúpeľa pod názvom Party Popper značky Bomb cosmetics. Má tvar koláčika, ktorý je ozdobený imitáciou ružovej šľahačky, posypom a karamelom. Vzhľadom na svoj tvar, ale aj vzhľad, farbu a vôňu si ich môžu spotrebitelia, najmä deti, zameniť s potravinou a v dôsledku toho ich môžu vkladať do úst, cmúľať alebo prehĺtať, čo by mohlo zapríčiniť napríklad dusenie, otravu alebo perforáciu, či zablokovanie tráviaceho ústrojenstva. V Bratislave 28. mája 2018. Foto: ÚVZ SR Foto: ÚVZ SR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. júna (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR varuje pred nebezpečnými kozmetickými výrobkami.upozornil hlavný hygienik SR Ján Mikas.Varovanie hygienikov sa týka prípravku do kúpeľa pod názvom Party Popper značky Bomb cosmetics. Má tvar koláčika, ktorý je ozdobený imitáciou ružovej šľahačky, posypom a karamelom.informoval Mikas.Nebezpečné sú aj krém na úpravu účesu Kardashian Beauty Smooth Styler Blow Dry Cream a lotion na vlasy CHI® Total Protect Defence Lotion – produkty značky Farouk®. Oba výrobky obsahujú konzervačnú látku Methylisothiazolinone, ktorá nepatrí medzi povolené konzervačné látky v kozmetických výrobkoch.ozrejmil riziko produktov Mikas.Taktiež nepovolené konzervačné látky, ktoré môžu spôsobiť alergickú reakciu, konkrétne Methylisothiazolinone a Methylchloroisothiazolinone, obsahuje aj maska na tvár pod názvom Peel Of Black Mask Soyulabilir Siyah Maske značky Naturface neznámeho výrobcu z Turecka.Nebezpečným výrobkom je aj čínsky krém neznámej značky i výrobcu predávaný ako Yiganerjing herbal antibacterial cream.spresnil hlavný hygienik SR.Nebezpečné výrobky nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Litve, vo Francúzsku a v Estónsku.