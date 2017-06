Nemci aj napriek štátnej dotácii nemajú záujem o elektromobily

Foto: Ilustračné foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: Ilustračné foto: TASR/Radovan Stoklasa

Frankfurt nad Mohanom 27. júna (TASR) - Rok po zavedení štátnej dotácie na kúpu elektromobilov v Nemecku sa žiadny prudký nárast záujmu nekonal. Namiesto očakávaného návalu záujemcov zažili zamestnanci Spolkového úradu pre hospodárstvo a kontrolu vývozu (Bafa) skôr skromné dni.Prvé výročie od schválenia dotácie uplynie 2. júla a mesiac pred týmto termínom dostal Bafa len zhruba 20.600 žiadostí. Takýmto tempom by schválený rozpočet, ktorý umožňuje pridelenie vyše 300.000 dotácií, vydržal ešte 15 rokov. Podľa zákona však platnosť programu vyprší v lete 2019. Pre porovnanie: takmer dva milióny prémií v rámci šrotovného v roku 2009 sa minuli v priebehu 6 mesiacov a po globálnej finančnej kríze výrazne pomohli automobilovému priemyslu.Záujem nepodporila ani možnosť elektronického podania žiadosti, Bafa akurát musel prijať ďalších ľudí. V prvom roku prejavili záujem o dotáciu najmä firmy, ktoré podľa Bafa zaregistrovali 11.000 áut. Súkromné osoby si kúpili približne 9000 vozidiel.Štát ponúka kupcom čisto elektrického vozidla bonus 4000 eur, záujemcovia o plug-in hybridy dostanú 3000 eur. Polovicu však Bafa vypláca až po tom, čo dostane faktúru s príslušnou zľavou, čo vyvoláva problémy najmä pri leasingových zmluvách. Navyše niektoré automobilky pri schválení štátnej dotácie zoškrtali svoje vlastné rabaty.Nemecká vláda sa vzhľadom na tieto čísla musela vzdať svojho cieľa, že do roka 2020 dostane na cesty milión elektromobilov. Na prelome minulého a tohto roka bolo v evidencii 34.000 čisto elektrických vozidiel, čo je medziročný nárast o 33,4 %. Tento počet mohol byť oveľa vyšší, keby v Nemecku kúpené elektromobily neboli po niekoľkých týždňoch či mesiacoch vyvezené do susedných krajín. Presné údaje o počte plug-in hybridov nie sú k dispozícii, keďže tieto autá padajú do rovnakej štatistickej položky ako ostatné hybridy. KBA predpokladá, že ide zhruba o rovnaké počty ako v prípade elektromobilov.myslí si šéf Centra pre automobilový manažment (CAM) Stefan Bratzel. Problém s príliš nízkym dopytom súkromných osôb podľa neho nikdy neexistoval. Kameňom úrazu sú technologické nedostatky, najmä krátky dojazd a nedostatočne hustá sieť rýchlonabíjacích staníc.kritizuje Bratzel.myslí si uznávaný nemecký odborník na automobilový priemysel Ferdinand Dudenhöffer z inštitútu CAR. Vláda schválila dotáciu unáhlene a naslepo bez toho, aby do nej zapojila branžu. Rovnako ako Bratzel je presvedčený, že mala najprv investovať do nabíjacej infraštruktúry. Keby elektromobilmi podporila mestské systémy zdieľania áut, tzv. car sharing, dala by motoristom možnosť spoznať nový typ pohonu. Daňové zvýhodňovanie dieselových vozidiel súbežne s elektrickým pohonom považuje za takmer schizofrenické.tvrdí Dudenhöffer.Iný pohľad zastáva Združenie automobilového priemyslu (VDA). Upozorňuje na to, že podiel elektromobilov sa v prvých piatich mesiacoch tohto roka zdvojnásobil na 1,2 %. To znamená, že každé 100. zaevidované vozidlo bolo elektrické. No ani to podľa VDA nestačí na splnenie miliónového cieľa do roka 2020.