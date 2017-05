Nemci mieria do štvrťfinále. Lotyšov zdolali až po nájazdoch

Nemecký hokejista Frank Hordler (vľavo) a Kaspars Daugavinš z Lotyšska v zápase A-skupiny Nemecko - Lotyšsko na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji 16. mája 2017 v Kolíne nad Rýnom. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

A-skupina (Kolín):



Nemecko - Lotyšsko 4:3 pp a sn (0:0, 2:1, 1:2 - 0:0, 1:0)



Góly: 32. Wolf (Ehrhoff, Reimer), 32. D. Seidenberg (Kink, Müller), 60. Schütz (Draisiatl), + rozhodujúci nájazd Tiffels - 39. Skvorcovs (Sotnieks), 49. Sprukts (Indrašis, Sotnieks), 57. Džerzinš (Balinskis, Ro. Bukarts). Rozhodcovia: Gouin (Kan.), Ohlund (Švéd.) - Ritter (USA), ŠEFČÍK (SR), vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 18.688 divákov (vypredané).



Nemecko: Grubauer – Ehrhoff, Hördler, Reul, Müller, Abeltshauser, D. Seidenberg, Krueger – Kink, Kahun, Plachta - Fauser, Schütz, Tiffels - Draisaitl, Hager, Wolf - Y. Seidenberg, Ehlitz, Reimer



Lotyšsko: Merzlikins - Sotnieks, Kulda, Cibulskis, Galvinš, Balinskis, Freibergs, Bindulis - Daugavinš, Džerinš, Ro. Bukarts - Sprukts, Ri. Bukarts, Indrašis - Skvorcovs, Girgensons, Kenins - Blugers, Pavlovs - Bičevskis.

Tabuľka A-skupiny:

Kolín 6. mája (TASR) - Hokejisti Nemecka si ako poslední na 81. MS zabezpečili štvrťfinálovú miestenku, keď vo vyvrcholení kolínskej A-skupiny zdolali Lotyšsko 4:3 po predĺžení a nájazdovom rozstrele. Vo vyraďovacej fáze narazia na víťaza parížskej vetvy a obhajcu titulu Kanadu.Kolíska hokeja sa však musí prispôsobiť priorite organizujúcej krajiny a tento zápas sa odohrá v Kolíne. Pre túto výnimku sa musia opačným smerom na štvrťfinále proti Česku presunúť do Paríža Rusi.Po úvodnej oťukávačke dostali Nemcov do hry presilovky, ale Lotyši ich vytláčali zo streleckých pozícií. Sami však až do 18. minúty prakticky nepodnikli nebezpečný útok a nevyužili jedinú šancu po raritnej chybe nemeckej defenzívy. Domáci mali jasnú iniciatívu, ale ani "nenormálny" pomer striel 19:4 im úspech nepriniesol. Takmer tutové šance mala tretina nemeckých útočníkov, ale stroskotávali na zakončení.Po piatich minútach druhej časti trafil Reimer žŕdku, v čase keď sa hra vyrovnala. Lotyši sa dokonca dostali do súvislejšieho ohrozovania nemeckého brankára v presilovkách, ale početnú výhodu na druhej strane využil dôrazný Wolf. O 27 sekúnd neskôr bolo už 2:0 po chybe ináč vynikajúceho brankára Merzlikinsa. Lotyši to však nevzdali, pridali na aktivite a ešte do prestávky znížili. Nemecký tím v treťom dejstve upadol do totálnej pasivity a iba vyhadzoval či vyvážal puky. Vydržalo mu to 8 a pol minúty, keď tlak Lotyšov využil štastne na 2:2 Sprukts.Hra sa opäť vyrovnala a do vedenia išlo Lotyšsko, avšak v závere využili Nemci kontroverzné vylúčenie súpera. Počas presilovky a power play skórovali 33 sekúnd pred sirénou. V svižnom predĺžení mali viac síl i odvahy na preriedenej ploche Lotyši, ale Grubauer dvakrát excelentne zachránil. V nájazdoch zo šiestich trafil iba Tiffels.1. USA 7 6 0 0 1 31:14 18*2. Rusko 7 5 1 0 1 35:10 17*3. Švédsko 7 5 0 1 1 29:13 16*4. Nemecko 7 2 2 1 2 20:23 11*-------------------------------5. Lotyšsko 7 3 0 1 3 14:18 106. Dánsko 7 1 2 0 4 13:22 77. SLOVENSKO 7 0 1 2 4 12:28 48. Taliansko 7 0 0 1 6 6:32 1*** - postup do štvrťfinále** - zostup do A-skupiny I. divízie MS/zápasy, víťazstvá v riadnom hracom čase, víťazstvá po predĺžení alebo nájazdoch, prehry po predĺžení alebo nájazdoch, prehry v riadnom čase, skóre, body/