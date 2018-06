Nemci nastúpia na zápas proti Švédom pravdepodobne bez Hummelsa

Nemecký futbalista Mats Hummels. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Soči 22. júna (TASR) - Stredný obranca nemeckej futbalovej reprezentácie Mats Hummels bude pravdepodobne chýbať v zostave v sobotňajšom zápase F-skupiny svetového šampionátu v Rusku proti Švédsku. Dôvod je zranenie krku, ktoré podľa trénera Joachima Löwa utrpel na tréningu v Soči.povedal kormidelník úradujúcich majstrov sveta na piatkovej tlačovej konferencii. Löw dodal, že proti vysokým švédskym útočníkom potrebuje v defenzíve kvalitných hlavičkárov, a keďže Hummelsa limituje zranený krk, nemalo by jeho nasadenie do zostavy zmysel. Pre Nemcov bude duel so severanmi kľúčový, pretože v prvom zápase nečakane prehrali s Mexikom 0:1.Do Soči zatiaľ necestovali so švédskou výpravou Filip Helander, Pontus Jansson ani Marcus Rohden, ktorí majú žalúdočné problémy, ale ich štart nie je vylúčený. Pre zranenie členka v piatok netrénoval útočník Isaac Kiese Thelin, uviedol podľa agentúry DPA tréner Janne Andersson. Švédi vstúpili do turnaja víťazstvom nad Kórejskou republikou 1:0.