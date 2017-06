Nemci nie sú spokojní, ako chcú v Taliansku likvidovať dve banky

Ilustračné foto. Foto: Andrej Galica Foto: Andrej Galica

Berlín 30. júna (TASR) - Berlín a Rím sa prú o záchranu talianskych bánk. Hrozí, že medzi Nemeckom a Talianskom môže spor nadobudnúť veľké rozmery.Nemecký spolkový minister financií Wolfgang Schäuble pokladá európsku smernicu o záchrane, respektíve likvidácii neživotaschopných bánk za nedostatočnú a mala by sa aktualizovať.Aj prezident nemeckej centrálnej banky Jens Weidmann hovorí o. Stáva sa prekážkou pre prehĺbenie európskej integrácie. Prejavuje sa to nielen v nedodržiavaní pravidiel o rozpočtovom hospodárení, ale predovšetkým pri neakceptovaní nových zásad likvidácie nezdravých úverových ústavov práve v krajinách, ktoré žiadajú ich zachovávanie na úrovni celého spoločenstva.Talianska vláda pred týždňom rozhodla, že na likvidáciu ústavov Veneto Banca a Banca Popolare di Vivenza poskytne 17 miliárd eur. Európska centrálna banka (ECB) ich uznala za nezachrániteľné. Európska smernica o zániku bánk takýto spôsob ich likvidácie nepripúšťa.Minister Schäuble konštatoval, že smernica o likvidácii bánk v eurozóne má medzeru, ktorú treba odstrániť. Pre vlastníkov a veriteľov úverových ústavov by bolo v konečnom dôsledku lepšie, keby sa likvidovali podľa národného práva pre nesolventnosť, a nie cez európske likvidačné úrady.uviedol minister.Podľa súčasnej smernice o likvidácii bánk by sa nemali na tento účel použiť peniaze daňových poplatníkov. V tomto prípade treba najprv použiť financie vlastníkov a veľkých veriteľov ústavu. Minister uviedol:V európskej smernici sa uvádza, že strata do 8 % bilančnej sumy sa hradí akciami a z rezervného fondu ústavu, potom z obligácií a vkladov klientov zo sumy nad 100.000 eur. Až potom by mali prísť na rád financie z bankového likvidačného fondu.Taliansky minister financií Pier Carlo Padoan bráni rozhodnutie vlády a pripomenul, že Nemecko by si malo spomenúť na to, ako zachraňovalo svoje vlastné banky. V článku v nemeckom denníku Wirtschaftswoche pripomenul, že Veľká Británia a Nemecko v období finančnej krízy vložilido záchrany svojich bánk. V Taliansku sa na tento účel z verejných zdrojov použila asi miliarda eur.