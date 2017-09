Nemci obnovili deportácie neúspešných žiadateľov o azyl do Afganistanu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 13. septembra (TASR) - Do Kábulu deportovali v utorok z Nemecka ďalšiu skupinu neúspešných afganských žiadateľov o azyl. Ide o vôbec prvú deportáciu od bombového útoku v diplomatickej štvrti pred nemeckou ambasádou v Kábule, ktorý si pred troma mesiacmi vyžiadal 150 mŕtvych, priblížila agentúra DPA.Najmenej 12 neúspešných žiadateľov o azyl odletelo v utorok večer do afganskej metropoly Kábul zo západonemeckého mesta Düsseldorf, informovalo poradenské centrum pre utečencov v nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko.Na düsseldorfskom letisku sa na protest proti tejto aj ďalším deportáciám zhromaždilo podľa odhadov polície zhruba 180 ľudskoprávnych aktivistov. Demonštrácia sa však podľa polície zaobišla bez incidentov.Nemecká vláda dočasne zastavila deportácie neúspešných afganských žiadateľov o azyl po bombovom teroristickom útoku, ku ktorému došlo v diplomatickej štvrti Kábulu 31. mája.Berlín k pravidelným deportáciám pristúpil ešte v decembri, pričom tak chcel ukázať, že rieši vysoký počet utečencov vo svojej krajine a vyhostí tých, ktorí nespĺňajú podmienky na udelenie azylu.Väčšina Afgancov, ktorým v minulosti žiadosť o azyl zamietli, v Nemecku napriek tomu mohla zostať, keďže bezpečnostná situácia v ich vlasti bola nepriaznivá. Nemecká vláda však vlani označila niektoré časti Afganistanu za bezpečné na návrat. Následne - v decembri - pristúpila k deportáciám, ktoré sa stretli s kritikou opozície v Spolkovom sneme (Bundestag).Utorňajšiu demonštráciu už odsúdila nemecká ľudskoprávna organizácia Pro Asyl, pričom uviedla, že ide len o taktický manéver vlády pred nadchádzajúcimi voľbami do nemeckého Spolkového snemu, ktoré sa budú konať 24. septembra.