Nemci odmietajú Macronov zámer vydávať dlhopisy eurozóny

Mníchov/Berlín 9. mája (TASR) - Zámer nového francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, aby sa vydávali eurobondy eurozóny, v Nemecku odmietajú obe súčasti vládnej koalície, unionistické strany i sociálni demokrati.Proti Macronovmu úsiliu sa vyslovil bavorský minister financií Markus Söder, predseda frakcie unionistických strán v spolkovom parlamente Ralph Brinkhauslehnen a aj zástupca predsedu frakcie sociálnych demokratov v spolkovom parlamente Carsten Schneider.povedal Söder pre denník Frankfurter Allgemeine Zeitung.Každá krajina musí splácať svoje dlhy sama. Nemeckí platcovia daní nemôžu splácať dlhy iných.Ak by sa pristúpilo v eurozóne k vydávaniu eurobondov, v krízových krajinách by sa znížil tlak na uskutočňovanie naliehavých reforiem. Brinkhauslehnen zdôraznil:Schneider uviedol, že eurobondy nie sú potrebné a netreba ani viac spoločného ručenia za dlhy členov eurozóny, než už máme Európsky stabilizačný mechanizmus a Európsku centrálnu banku.Riešením je viac súkromných a verejných investícií. K posilneniu integrácie v EÚ by sa malo ísť cez eurozónu. Predpokladom na vytvorenie fiškálnej únie je dosiahnutie výrazného pokroku v spoločnej daňovej politike.Nemeckí sociálni demokrati pokladajú boj proti daňovým podvodom a daňovému dampingu v Európe za podmienku na prijatie opatrení, ktoré povedú k prehĺbeniu vzťahov v spoločenstve.