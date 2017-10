Nemci opätovne potvrdili účasť na zimnej olympiáde v Pjongčangu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 24. októbra (TASR) - Kórejský minister športu Roh Tae-kang opätovne potvrdil, že nemeckí športovci sa zúčastnia na zimných olympijských hrách 2018 v Pjongčangu.Po stretnutí so šéfom Nemeckej konfederácie olympijských športov (DOSB) Michaelom Vesperom informoval minister športu o podpore a dôvere Nemecka v bezpečnostný aspekt hier. Podľa jeho slov by sa na hrách v Pjongčangu malo zúčastniť približne 160 športovcov z tejto krajiny.Obavy o bezpečnosť vzrástli po nedávnej jadrovej skúške a testoch rakiet v Severnej Kórei. Všetko sa udialo neďaleko dejiska ZOH 2018. Hry v Pjongčangu sa uskutočnia v termíne od 9. do 25. februára 2018. Informovala agentúra Yonhap.