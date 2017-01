Nemci podporujú homosexuálne manželstvá, no diskriminácia pretrváva

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 12. januára (TASR) - Vládou objednaná štúdia ukázala širokú podporu občanov Nemecka pre homosexuálne manželstvá, ale takisto upozornila, že v spoločnosti ešte pretrváva diskriminácia homosexuálov aj bisexuálov.Podľa údajov zverejnených dnes Spolkovým protidiskriminačným úradom 83 percent účastníkov prieskumu uviedlo, že ľuďom rovnakého pohlavia by mali povoliť uzatvárať manželstvá.vyhlásila v Berlíne šéfka úradu Christine Lüdersová.V súčasnosti dvojice osôb rovnakého pohlavia nemôžu v Nemecku uzatvárať manželstvá, ale môžu nadobudnúť väčšinu práv zaručených zosobášeným dvojiciam tak, že vstúpia do tzv. registrovaného partnerstva.Kým väčšina opýtaných to pokladá za diskriminačné, telefonický prieskum takisto odhalil homofóbne postoje v nemeckej spoločnosti.Okolo 38 percent respondentov uviedlo, že sa cítili nepríjemne, keď videli dvoch mužov prejavovať si jeden druhému náklonnosť na verejnosti, pričom 12 percent opýtaných vyhlásilo, že byť homosexuál je. Okrem toho 40 percent opýtaných povedalo, že by im nebolo príjemné, keby sa ich syn alebo dcéra otvorene prihlásili k homosexualite.